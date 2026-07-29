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Buenos Aires|12
Catorce despidos más en la planta SIAT Tenaris de Valentín Alsina
Acusan a Techint de violar la conciliación obligatoria
Hubo ciento cincuenta despidos el mes pasado. La situación aún no se resolvió pero ya hay nuevos telegramas. El RIGI y la importación que reemplaza a la producción local.
29 de julio de 2026 - 00:28
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Los trabajadores resisten los despidos en Siat Tenaris de Valentin Alsina, en Lanus.
prensa Gremial
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