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El Estadio Mundialista de Córdoba suma tecnología y 2.700 plazas de estacionamiento
Con un sistema de preventa online y capacidad para más de 2.700 vehículos, abren las nuevas playas de estacionamiento bajo la Circunvalación. Debután este jueves con fútbol de Primera División.
29 de julio de 2026 - 18:46
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Playas de estacionamiento.
Cada uno de los sectores cuenta con acceso independiente, sanitarios, sistema de protección contra incendios y cabinas de cobro.
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