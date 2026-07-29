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Córdoba|12

El Kempes se moderniza

El Estadio Mundialista de Córdoba suma tecnología y 2.700 plazas de estacionamiento

Con un sistema de preventa online y capacidad para más de 2.700 vehículos, abren las nuevas playas de estacionamiento bajo la Circunvalación. Debután este jueves con fútbol de Primera División.

Playas de estacionamiento. Cada uno de los sectores cuenta con acceso independiente, sanitarios, sistema de protección contra incendios y cabinas de cobro. Prensa Gobierno

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