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"Por Malvinas, por el Diego y la última de Leo"

Impulsan un proyecto para incorporar a las Islas Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto ya lo presentó en la Cámara de Diputados.

Argentina's players hold a banner reading "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
mundial 2026 Argentina's players hold a banner reading "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) AFP. AFP

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