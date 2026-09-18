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Rosario|12

CIUDAD. Para prevenir y abordar situaciones de acoso y violencias en locales nocturnos

Se aprobó el protocolo “Preguntá por Ángela”

Concejala Alicia Pino, autora del proyecto. Gentileza -

Temas en esta nota:

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