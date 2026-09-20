“Después de la furia” de Carlos Chernov: el asesino dentro de nosotros.
Una furia asesina e inexplicable se apodera de la humanidad: el asesino siempre estuvo ahí, dormido dentro de nosotros. Con una premisa apocalíptica de horizonte tan distópico como de rigurosa actualidad, la última novela de Carlos Chernov, “Después de la furia”, incursiona en la ciencia ficción pero superando cualquier dogma de género, e incursiona en las fisuras entre individuo y especie, naturaleza y cultura, enfocándose en las múltiples formas que adopta la violencia.