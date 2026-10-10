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El Mundo

Las autoridades saudíes lo atribuyeron a los hutíes

Arabia Saudita: 12 personas murieron en un ataque contra el aeropuerto de Riad

La ofensiva dejó 309 heridos, y fue la segunda dirigida contra el mismo lugar en un lapso de 24 horas.

(260919) -- RIAD, 19 septiembre, 2026 (Xinhua) -- Imagen tomada con un teléfono móvil el 19 de septiembre de 2026 de denso humo elevándose cerca del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en el noreste de Riad, Arabia Saudita. () (jg) (ra) (da)
Xinhua

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