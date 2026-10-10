Milei se ata al dólar quieto, las baratijas y las privatizaciones, mientras la economía cae
La crisis económica del “Menem trucho”
Más allá de las presiones internas, Caputo dice que el “uno a uno” virtual evita corridas y, tras liquidar AYSA, prepara el remate de otras firmas para conseguir 1500 millones dólares. En paralelo, el modelo cierra el doble de empresas que Macri, se expande la crisis de empleo y se multiplican los nuevos “Todo por $2” que venden chucherías chinas. La banca internacional y los gigantes de los alimentos advierten que el ajuste es difícil de sostener.