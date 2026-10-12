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El Mundo

El 64 % de los chilenos rechaza su gobierno, según un sondeo de Agenda Criteria

Crece la desaprobación de Kast en Chile

Solo el 18 % de los encuestados considera que la gestión ha superado sus expectativas, mientras que un 82 % la evalúa por debajo de lo esperado.

El presidente de Chile, José Antonio Kast. EFE -

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