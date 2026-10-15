Alquileres, prepagas, tarjetas de crédito y más: todo lo que desreguló el DNU 70/23

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No hubo quórum en la Cámara de Diputados y el Gobierno y sus aliados lograron defender el mega decreto que el presidente Javier Milei emitió apenas asumió.
Por
Vardan Bleyan
15 de octubre de 2026 - 18:49
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MILEI DECRETO
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