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En un escenario internacional adverso para los países emergentes
El mercado mira cada vez más de reojo a Milei
El riesgo país volvió a superar los 700 puntos. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que los mercados aplican un castigo excesivo a la deuda argentina.
22 de octubre de 2026 - 23:56
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Las acciones argentinas no pudieron escaparle al clima negativo.
AFP. AFP
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