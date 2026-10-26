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Campana en la 750

Después de todo, por Radio 750 y AR/12

Gustavo Campana y la causa $LIBRA: “Una injusticia más del Poder Judicial”

El periodista se refirió a una nueva ayuda de la Justicia argentina al oficialismo. Además, analizó la proyección presidencial de Patricia Bullrich y la disputa por el liderazgo de la derecha.

Por Gustavo Campana
Milei con los LIBRA
Milei con los LIBRA Archivo -

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