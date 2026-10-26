La comunidad cannábica se sigue organizando a pesar de todo
Se realizó una nueva edición de la Expo Cannabis en Buenos Aires y fue el cierre de una serie de actividades durante la última semana que mostraron la capacidad de organización de un sector que articula ciencia, cultura, producción y activismo. Mientras las organizaciones de la sociedad civil construyen comunidad y reclaman derechos, persisten la indiferencia de los funcionarios nacionales y la persecución desigual del consumo y la tenencia.