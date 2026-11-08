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Buenos Aires|12
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, le debe casi 200 millones de pesos al sindicato
“Al fin logramos que la causa contra Salazar avance”
Los municipales, conducidos por Juan Acosta, iniciaron una demanda penal contra Cecilio Salazar, el intendente sampedrino de UATRE que pasó por el PRO.
Cecilio Salazar
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