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La visita del papa León XIV a la Argentina
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MIRÁ
Portada
Deportes
Fue 42 a 12 para Irlanda
Los Pumas y una preocupante derrota en Dublín
El equipo de Felipe Contepomi volverá a la acción en el Nations Championship el sábado 14 contra Italia, dirigida por Gonzalo Quesada.
El equipo argentino fue superado en todo aspecto en Dublín, un terreno históricamente muy adverso.
Prensa Pumas
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Los Pumas
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