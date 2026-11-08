Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
La visita del papa León XIV a la Argentina
14 min
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Brasil: la carrera, minuto a minuto
14 min
La visita del papa León XIV a la Argentina
14 min
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Brasil: la carrera, minuto a minuto
14 min
La visita del papa León XIV a la Argentina
14 min
MIRÁ
Portada
El País
Efecto dominó en la ultraderecha regional
Días difíciles para ser libertario
La crisis paraguaya tiene el semblante de un déjà vu que en la Argentina se conoce de sobra. La que le asoma a Milei, también. Mientras, los mercados y el círculo rojo se preguntan cómo seguir con el modelo, incluso con un plan B.
Por
Eduardo Aliverti
08 de noviembre de 2026 - 16:32
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El renunciado Peña junto a su par argentino.
REDES
Últimas Noticias
La libertad se construye en las calles
Por
Alicia Kirchner
Efecto dominó en la ultraderecha regional
Días difíciles para ser libertario
Por
Eduardo Aliverti
Más señales de rebeldía
Bullrich se mueve como si estuviera lista para su siguiente salto
Por
Werner Pertot
Colectividades cierra más tarde este domingo por el feriado y elige Embajadores culturales
Exclusivo para
Enner arco del Riachuelo
Por
Juan José Panno
Tras la derrota del Partido Republicano en las legislativas
Estados Unidos: Trump refuerza su política migratoria mientras los demócratas buscan ponerle límites
Acusado de administración en provecho propio
Paraguay: un juez ordenó prisión preventiva deSantiago Peña
“Haré todo lo posible para que seamos dignos”
El presidente de Israel le encomendó al opositor Eisenkot formar gobierno
El País
La libertad se construye en las calles
Por
Alicia Kirchner
Efecto dominó en la ultraderecha regional
Días difíciles para ser libertario
Por
Eduardo Aliverti
Más señales de rebeldía
Bullrich se mueve como si estuviera lista para su siguiente salto
Por
Werner Pertot
Los detalles del recorrido y el acto
Cómo será la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione
Por
Matías Ferrari
Economía
Sobre la crisis micro, los mercados avisan de la tan temida crisis financiera
El sistema le picó el boleto a Javier Milei
Por
Leandro Renou
Se inauguró la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)
Para China “aplicar políticas de empobrecimiento del vecino solo ampliarán los desequilibrios comerciales”
Por
Celeste del Bianco
Un modelo en crisis
Por
Hernán Letcher
¿A Milei le pasará lo mismo que a Macri?
Cuidado con el cepo
Por
David Cufré
Sociedad
El viaje papal minuto a minuto
La visita del papa León XIV a la Argentina
Jornada primaveral en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de noviembre
La Marcha del Orgullo como expresión contra Milei en tiempos de odio institucionalizado
La comunidad lgbti organizada
Por
Dolores Curia
Deportes
En el Autódromo de Interlagos
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Brasil: la carrera, minuto a minuto
Fue 42 a 12 para Irlanda
Los Pumas y una preocupante derrota en Dublín
Por
Jorge Ciccodicola
El Bicho perdió su chance y los de Almirón ganaron pero no alcanzó
Torneo Clausura: Central cumplió pero no pudo celebrar
Norris logró la pole y detrás suyo largará el campeón Antonelli
Interlagos arrancó con una lluvia de sorpresas
Por
Malva Marani