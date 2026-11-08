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El País

Efecto dominó en la ultraderecha regional

Días difíciles para ser libertario

La crisis paraguaya tiene el semblante de un déjà vu que en la Argentina se conoce de sobra. La que le asoma a Milei, también. Mientras, los mercados y el círculo rojo se preguntan cómo seguir con el modelo, incluso con un plan B.

Por Eduardo Aliverti
El renunciado Peña junto a su par argentino. REDES

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