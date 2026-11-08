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¿Se puede estar frente a un esquema de "enfermedad holandesa"?
Consecuencias estructurales del boom energético
El sector petrolero y gasífero impulsan el ingreso de dólares a la economía y sostienen un tipo de cambio real bajo.
El superávit energético supera en nueve meses los 8.000 millones de dólares.
EFE. EFE
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