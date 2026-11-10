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El papa León XIV en Argentina: la misa en Córdoba y la Vigilia con los jóvenes, minuto a minuto
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MIRÁ
Portada
Radio 750
El sumo pontífice llega a Córdoba
El mensaje de “amor y humanidad” del Papa León XIV resuena en una época donde “impera la crueldad”
La diputada provincial Gabriela Estévez destacó la importancia de la visita del sumo pontífice y apuntó contra Javier Milei. “Creo que no entiende la visita del Papa”, sostuvo.
10 de noviembre de 2026 - 12:28
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Cientos de miles de personas reciben a León XIV en su papa móvil en Buenos Aires
El papa León XIV saluda a fieles a su llegada a una misa este lunes, en un altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles donde cientos de miles de personas lo recibieron en Buenos Aires (Argentina).
JUAN IGNACIO RONCORONI. EFE
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Papa León XIV
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