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Opinión

Carta abierta antes de la visita de León XIV

Un pedido para que la cárcel de Devoto sea un sitio de memoria

El Papa dará una misa este miércoles en el penal porteño. El Gobierno trasladó a la mayoría de los presos y solo dejó a un grupo que compartirá con el pontífice.

La cárcel de Devoto, donde ocurrió la masacre de 1978.
La cárcel de Devoto, donde ocurrió la masacre de 1978. La cárcel de Devoto, donde ocurrió la masacre de 1978. Guadalupe Lombardo

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El País

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Un pedido para que la cárcel de Devoto sea un sitio de memoria

Por
Colectiva de ex presas políticas de la cárcel de Villa Devoto
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Las empresas argentinas que exponen en China para abrir mercados

Por Celeste del Bianco

Economía

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La de pan acumula un retraso del 55 por ciento en los últimos dos años

La venta de facturas en panaderías cayó 80%

Las dudas sobre la disponibilidad de dólares se mantienen

Sigue la incertidumbre financiera

Sociedad

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Polémica en redes sociales

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"El Presidente tendría que tener el corazón más blando"

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La visita del Papa a la Argentina

El papa León XIV en Argentina: la misa en Córdoba y la Vigilia con los jóvenes, minuto a minuto

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