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El papa León XIV en Argentina: la misa en Córdoba y la Vigilia con los jóvenes, minuto a minuto
14 min
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MIRÁ
Portada
Opinión
Carta abierta antes de la visita de León XIV
Un pedido para que la cárcel de Devoto sea un sitio de memoria
El Papa dará una misa este miércoles en el penal porteño. El Gobierno trasladó a la mayoría de los presos y solo dejó a un grupo que compartirá con el pontífice.
La cárcel de Devoto, donde ocurrió la masacre de 1978.
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Guadalupe Lombardo
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En la cena en la Casa Arzobispal
Entre tango y zamba, obispos le cantaron a capella al papa León XIV
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La burguesía nacional aplaude y pide paz social y acuerdos, en medio de un plan político que avalan
¿El Papa León, el Círculo Rojo y el ajuste de Milei son lo mismo?
Por
Leandro Renou
Tras la misa en Palermo
León XIV se reunió con víctimas de abusos eclesiales
Más de dos millones de fieles aclamaron a León XIV
Una multitud para escuchar al Papa
Por
Santiago Brunetto
Este jueves se dará a conocer el dato del Indec
La inflación, en torno al 2%
El País
En la cena en la Casa Arzobispal
Entre tango y zamba, obispos le cantaron a capella al papa León XIV
Carta abierta antes de la visita de León XIV
Un pedido para que la cárcel de Devoto sea un sitio de memoria
Por
Colectiva de ex presas políticas de la cárcel de Villa Devoto
La palabra del Papa
La homilía completa de León XIV en la misa en Córdoba
Hay más de 30 en la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)
Las empresas argentinas que exponen en China para abrir mercados
Por
Celeste del Bianco
Economía
La burguesía nacional aplaude y pide paz social y acuerdos, en medio de un plan político que avalan
¿El Papa León, el Círculo Rojo y el ajuste de Milei son lo mismo?
Por
Leandro Renou
Este jueves se dará a conocer el dato del Indec
La inflación, en torno al 2%
La de pan acumula un retraso del 55 por ciento en los últimos dos años
La venta de facturas en panaderías cayó 80%
Las dudas sobre la disponibilidad de dólares se mantienen
Sigue la incertidumbre financiera
Sociedad
La crisis ambiental y social van de la mano
“Milei lo aplaude pero hace todo lo contrario a lo que dice el Papa”: la reflexión de la cartonera que expuso frente a León XIV
Polémica en redes sociales
Milei armó una carpa VIP para famosos durante la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles
"El Presidente tendría que tener el corazón más blando"
La mujer con discapacidad que conmovió al Papa en Don Orione criticó el ajuste de Milei a los sectores vulnerables
La visita del Papa a la Argentina
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