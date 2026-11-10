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Cultura

Presenta su nuevo libro "Bianca Jagger"

Zulema Lázaro, entre la épica xeneize y la desmesura barroca

La escritora apela a una polifonía de voces en el barrio de la Boca. En épocas en que la IA promueve escrituras raquíticas, la autora despliega un tsunami de excesos.

Por Silvina Friera
Zulema Lazaro
El desborde dela novela se alimenta del malentendido y del disparate. Sin Credito

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