Entrevista a la legisladora y docente Amanda Martin
“El modelo educativo y de ciudad de Jorge Macri es el ajuste permanente y la represión”
Docente de secundaria, referente gremial de Ademys y legisladora por el Frente de Izquierda, Amanda Martin analiza el impacto de la reforma educativa BA Aprende, el ajuste en infraestructura y el avance de los operativos represivos del gobierno porteño. De la devaluación pedagógica en las aulas al ataque a la ESI y el problema habitacional, una mirada crítica sobre las políticas que precarizan la vida cotidiana en la Ciudad.