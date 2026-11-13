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Entrevista a la legisladora y docente Amanda Martin

“El modelo educativo y de ciudad de Jorge Macri es el ajuste permanente y la represión”

Docente de secundaria, referente gremial de Ademys y legisladora por el Frente de Izquierda, Amanda Martin analiza el impacto de la reforma educativa BA Aprende, el ajuste en infraestructura y el avance de los operativos represivos del gobierno porteño. De la devaluación pedagógica en las aulas al ataque a la ESI y el problema habitacional, una mirada crítica sobre las políticas que precarizan la vida cotidiana en la Ciudad.

Por Estefanía Santoro
La legisladora Amanda Martín. Gala Abramovich

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