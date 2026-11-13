Récord trágico en octubre: el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró una víctima letal de violencia de género cada 18 horas
Con 39 muertes violentas, el mes pasado se convirtió en el peor octubre desde que la organización comenzó sus relevamientos hace 11 años. El informe, elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta, contabiliza 242 víctimas letales y 334 intentos de femicidio en lo que va de 2026, mientras denuncian el desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y asistencia.