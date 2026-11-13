Tanto la fiscalía como la querella pidieron prisión perpetua para Néstor Pavón
El miércoles 11 de noviembre terminaron los alegatos en el juicio contra Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García. La fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para quien consideran que es coautor del femicidio. Afuera de los tribunales, organizaciones feministas, sociales, de derechos humanos, estudiantes y docentes volvieron a acompañar a la familia y a las amigas de Micaela. La sentencia se conocerá el 30 de noviembre.