NOTA DE TAPA Las memorias de Melissa Auf der Maur, bajista de Hole, aún inéditas en castellano
Miss World
Se sumó justo cuando el grupo de Courtney Love, el hecho maldito de los ’90. alcanzó un éxito nunca antes logrado por una banda de rock liderada por una mujer. Pero a qué precio: su disco “Live Through This” se editó una semana después del suicidio de Kurt Cobain y dos meses antes de la sobredosis fatal de la bajista Kristen Pfaff. Su libro permite revivir aquella época intensa, treinta años después.