A más de 20 años de “Yo, Grassi”, Miriam Lewin revela la trastienda de la investigación
Miriam Lewin cuenta la génesis de la investigación que desenmascaró al padre Julio César Grassi en el libro “Cura malo. Pedofilia. Negociados. Poder”, donde Luis, uno de los sobrevivientes de abuso, revela todo. El volumen reconstruye el caso que alcanzó gran resonancia en 2002 con un impactante informe televisivo, que se tituló Yo, Grassi, realizado junto a la productora Irene Bais, en el ciclo Telenoche investiga.