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Operativos sanitarios desde San Javier hasta Coronda
Equipos del Ministerio de Salud y de Protección Civil recorren por tierra y en embarcaciones las viviendas anegadas en toda la costa
29 de noviembre de 2026 - 12:45
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