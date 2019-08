“Tenemos que reconstruir el tiempo en que, en La Feliz, seamos felices los marplatenses también. Las ciudades no se cambian solas, hacen falta proyectos”, aseguró a PáginaI12 la candidata a intendenta de General Pueyrredón por el Frente de Todos, Fernanda Raverta. En una pausa en medio de la campaña electoral la diputada de Unidad Ciudadana destacó que “hay una decisión política de esconder a (el presidente Mauricio) Macri en la provincia de Buenos Aires. No solo en las boletas, casi no hay carteles con su cara en Mar del Plata. Subestiman a la gente si creen que esconderlo va a hacer que lo voten después de tres años y medio de angustia”.



-¿Cómo afectó a su distrito estos años de ajuste del gobierno de Cambiemos?

-Venimos asistiendo a años de mucha preocupación y angustia y eso en Mar del Plata es muy notorio. Siempre digo que si al país le va mal a Mar del Plata le va pésimo. Y esa angustia y desocupación en Mar del Plata se transformó en gestos solidarios. Porque hay 108 mil personas que asisten a comedores y merenderos que se han puesto en marcha a partir de organizaciones sociales o la iglesia. Es interesante esto que de la tragedia diaria aparezca la esperanza en movimiento. Existe una falta total de presencia del Estado. Pero lo admirable es que a donde uno va los vecinos se organizaron, por ejemplo juntaron plata para comprar un camión de escombros para mejorar la calle y poder llevar a los chicos a la escuela o salir a trabajar. Hoy no tienen un interlocutor en el Estado que los escuche, al igual que a los colegios de profesionales y los comerciantes que tienen una realidad muy dramática porque al no haber plata para el consumo los comercios bajan sus persianas. Sin embargo, en todos los casos aparece esta idea de que podemos cambiar lo que esta pasando. En esta campaña aparece la angustia de la realidad, pero también la esperanza de la gente de juntarse para cambiarlo.

-¿La unificación del peronismo fue importante para encarar las elecciones?

-Nosotros nos reconocemos como los constructores de una oportunidad para salir de donde estamos para estar mejor. Hay espacios políticos que ven pasar oportunidades y las aprovechan y otros que no. Nosotros no somos ninguno de los dos casos porque nos reconocemos como constructores de esta oportunidad por la pluralidad de sectores políticos que la componen. Tenemos radicales, socialistas, vecinalistas, peronistas, feministas, sindicalistas, movimientos sociales, todo eso está en nuestra lista y representa lo que somos como espacio político. Nos dimos una lógica en el distrito de construir el Frente de Todos antes de saber que se iba a llamar así, desde una perspectiva de verdad amplia con una clara vocación de amplitud. Pero creo que lo más importante es esta idea de que estamos construyendo la oportunidad, esto se siente y se palpita en las calles.

-En medio de la expansión del feminismo y la igualdad de género en el distrito hay catorce precandidatos y solo tres son mujeres…

-Es para analizarlo, pero creo que estas elecciones se definen entre dos modelos económicos, el de Cambiemos y el del Frente de Todos. Y en ambos espacios políticos, si bien en Cambiemos lo definirá interna, hay dos mujeres que encarnan esas propuestas. Es decir que donde va a estar la discusión y la definición de lo que quieren los argentinos y los marplatenses hay dos mujeres.

-¿Le sorprende que escondan a Macri en la boleta bonaerense?

-Claramente es un síntoma. No hay carteles en Mar del Plata que muestren al Presidente y es evidente que hay una clara intención de esconderlo en la campaña. Macri es la expresión testimonial, un nombre propio que expresa un proyecto de Argentina. Y yo creo que ese proyecto está muy desgastado. Si sos comerciante te fue mal, si sos empresario de una pequeña o mediana empresa te fue mal, si sos trabajador te fue mal, si sos profesional te fue mal, si sos docente te fue mal, si vivís en un barrio y sos cooperativista te fue mal, si sos jubilado te fue mal. Cuantitativamente se trata de una mayoría que le está diciendo a Macri que no quiere este proyecto, que además ya se sabe que si siguen gobernando va a ser peor por los condicionamientos del FMI, lo que pueda pasar con los jubilados, la flexibilización laboral. Yo creo que esta mayoría no va a acompañar a Macri y creo también que ellos la subestiman si piensan que escondiendo la cara o el nombre de Macri la gente distraída va a poner a boleta. La subestimación es un problema de un sector de la política que apuestan al marketing , a los conceptos y promesas de campaña que después no cumplen. Hay una decisión política de esconder a Macri por la desilusión que le generó a esta gran mayoría que la está pasando mal después de estos tres años y medio.

-¿Cuál es su propuesta para los marplatenses?

-Nosotros estamos acostumbrados al registro de La Feliz para quienes nos visitan. Porque los que vienen de otros lugares del país tiene un registro de felicidad. Ahora tenemos que construir el tiempo en que seamos felices los marplatenses también. Eso se puede hacer con la propuesta del Frente de Todos, con la boleta entera. Las ciudades no se salvan solas, tiene que tener un proyecto y estoy convencida de que la propuesta plural y diversa del Frente de Todos la sintetiza muy bien.