Los operadores judiciales del macrismo

La Asociación Civil Usina de Justicia pidió el juicio político contra el juez de Casación Penal, Víctor Violini, “por la realización de actos que demuestran Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”. El juez aclaró que nunca ocupó un cargo político y que no conoce al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, ni al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. No pueden decir lo mismo los integrantes de Usina de Justicia, que está compuesta por exfuncionarios de la oposición, abogados y escritores ligados todos a Juntos por el Cambio y Mauricio Macri.

Este es el caso de la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, que en la página oficial de la asociación civil aparece entre la comisión directiva con el cargo de vocal. Con el mismo cargo figura la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, quien mintió sobre el número de excarcelaciones, tal como reveló este diario. Como parte de la comisión honoraria, está el abogado ligado al PRO, Alejandro Fargosi, quien publicó en su cuenta de Twitter en 2017, cuando se conocieron los resultados del Censo Popular de Personas en situación de Calle, que “muchos de los sin techo de Recoleta y Barrio Norte están pagados por punteros”, y el abogado Daniel Sabsay, quien en 2014 dijo que Cristinta Fernández no tenía título de abogada.

También es miembro honorario el escritor Marcos Aguinis, quien en una entrevista televisiva en 2015 calificó como "mujeres despreciables" a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo y a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2012 Aguinis acusó a organizaciones como La Cámpora y la Tupac Amarú de ser fuerzas paramilitares. A su vez, el abogado de la asociación que firmó el pedido de juicio político contra Violini, Fernando Oscar Soto, trabajó en los ministerios nacionales de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Cambiemos.

En diálogo con Página/12, Violini indicó que “se dijo que yo liberé presos, pero el habeas corpus se realizó con el acuerdo de todos los jueces de la Cámara de Casación Penal". Además afirmó que “ningún político me pidió nada. No permitiría que me pidan un fallo de tal forma o tal otra. Hice lo que tenía que hacer”, dijo.