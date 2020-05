Donald Trump dice que tiene “rodeado” a Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump volvió a amenazar la estabilidad institucional en Venezuela y lanzó una velada advertencia a su par Nicolás Maduro. El mandatario norteamericano aseguró que Estados Unidos tiene rodeado al gobierno bolivariano y auguró que algo pasará en su contra. Además volvió a respaldar al autoproclamado presidente Juan Guaidó , por quien pidió el apoyo de la comunidad internacional. El representante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) exigió que tanto EEUU como Colombia detengan sus planes de guerra.

Las amenazas de Trump tuvieron lugar durante una conversación con miembros de la comunidad hispana. Durante el diálogo telefónico el mandatario calificó como “muy interesante” el momento que atraviesa Venezuela. "Lo tenemos rodeado a un nivel que nadie conoce, pero ellos sí lo saben", dijo el líder republicano. Luego agregó: "Algo pasará, porque no vamos a aguantarlo". Sin embargo no dio detalles sobre cuáles serían los acontecimientos que su país tiene previsto contra la administración socialista. Lo que sí remarcó fue su apoyo a Guaidó ante la comunidad internacional. Ese respaldo no impidió que Washington haya propuesto que se convoquen elecciones libres. Para el Pentágono, Guaidó sería la figura interina encargada de abrir el proceso electoral.

El miércoles se cumplieron dos años de las elecciones presidenciales que llevaron a Maduro a un nuevo mandato. El Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aprovechó la ocasión para señalar la ilegalidad del proceso electoral. “Hace dos años, Maduro mostró al pueblo venezolano y al mundo que no habrá elecciones libres y justas mientras ocupe el Palacio de Miraflores”, sostuvo Pompeo. A su vez expresó que el “Marco de Transición Democrática” creado por su país para Venezuela es la ruta que se debería seguir para llegar un nuevo gobierno.

Por su parte el embajador de Venezuela ante la ONU pidió al Consejo de Seguridad que tanto EEUU como Colombia detengan las acciones de guerra contra su gobierno. “Instamos al Consejo a que cumpla con su labor de mantener la paz y la seguridad y exigimos que se detengan las acciones guerreristas”, sostuvo el funcionario. Maduro acusa a Guaidó de ser el responsable de orquestar la "Operación Gedeón ", una incursión de "mercenarios" en territorio venezolano. Según el ejecutivo de Venezuela los milicianos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos para derrocar a su gobierno. La operación naval ocurrió el 3 de mayo pasado y fue frustrada por el ejército bolivariano. Como resultado, fueron detenidos varios ex militares que participaban de la incursión.

Como parte del ajedrez internacional, el reclamo de Venezuela ante la ONU contó con el apoyo de Rusia y China. El representante ruso ante el Consejo de Seguridad Dmitry Polyanskiy pidió a los demás países miembros que se expidan sobre el asunto. “Apelamos a los miembros a rechazar una invasión a Venezuela y a un autoproclamado presidente que nadie eligió”, dijo el funcionario ruso en relación a Guaidó.

En paralelo, la administración Trump continúa endureciendo las sanciones contra Maduro y su entorno. El gobierno republicano acusa al ejecutivo bolivariano de supuestas violaciones a los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. En los últimos tiempos, las sanciones se centraron en la industria petrolera de Venezuela, la mayor fuente de ingresos de la nación caribeña. Sin embargo Maduro informó que en los próximos días arribarán al país buques iraníes con gasolina y productos petroleros. Ante las amenazas de EEUU de intervenir en el Golfo Pérsico el gobierno de Irán advirtió que si eso ocurre responderán.