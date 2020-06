Maradona: "Por favor ayuden, porque el hambre es jodido"

"Maradona nunca se olvidó de sus raíces y, en este momento tan difícil pensó en nosotros, nos está dando una mano". La palabra pertenece a Tina, vecina de Villa Fiorito, barrio humilde ubicado en Lomas de Zamora y por siempre conocido como el lugar donde se crío bajo techo de chapa el gran ídolo.

En los últimos días, Diego Armando Maradona volvió a ser noticia -si es que alguna vez deja de serlo- al comandar una iniciativa solidaria destinada a su primer hogar, uno de los tantos barrios olvidados del país durante años, que se hicieron a sí mismos y que hoy en día están a la intemperie frente a la pandemia y su crisis. "Por favor ayuden, ayuden, porque el hambre es jodido ¿sabes?", interpeló el Diez en el video donde promociona la campaña, camiseta firmada de la Selección en mano.

"Yo vengo de Fiorito y tengo presente a mi barrio. Por eso firmé esta camiseta para el Centro Néstor Kirchner de Fiorito (Larrazábal 2609, donde se reciben las donaciones) para que, a través de los diputados nacionales Nicolás Rodríguez Saá y Daniela Vilar, lleven en mi nombre comida y materiales deportivos a mi gente y guarden mi camiseta, que es lo que más quiero", completó el Diez sobre la iniciativa que tiene como fecha de cierre el viernes 12 de junio, cuando todo lo donado sea repartido entre los vecinos.

Una de las legisladoras mencionadas por Maradona para gestionar la campaña denominada "La Mano de Dios vuelve a Fiorito" es Vilar, también oriunda de Lomas de Zamora, quien explicó la situación que se vive en la zona. "Durante la pandemia hubo que redoblar los esfuerzos porque, además de las tareas habituales, hay que garantizar la seguridad sanitaria. Pero la voluntad y la dedicación son enormes. Tenemos un Estado muy presente, todo el equipo del municipio está conteniendo la crisis. Y a eso se le suma el trabajo, la solidaridad de los vecinos y, en este caso de Diego".



En tanto, el que también se sumó a la movida es el actual club de Maradona, Gimnasia y Esgrima La Plata, que bajo el lema "Gimnasia Pueblo Solidario" y junto a sus filiales viene realizando diversas jornadas de entrega de alimentos y elementos de higiene en el Gran Buenos Aires.



La más reciente fue la semana pasada y tuvo como destinos a La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y comedores y merenderos de Villa Fiorito y Boulogne. Acción que Maradona no dejó pasar y a la cual felicitó en su cuenta de Instragram. "Yo quiero agradecerles con el corazón por escuchar mi pedido de ayuda para la gente de Villa Fiorito. Gracias por la obra que están haciendo, muchachos, no sólo en Fiorito... Sepan que para los que no tienen nada esta movida solidaria es Todo. ¡Gracias!".