Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta12

Relevamiento de un equipo de la UNSa

Diagnóstico de la desigualdad: pueblos originarios de Salta y pandemia

Docentes, investigadores y estudiantes de antropología relevaron el estado de situación de comunidades indígenas en la cuarentena, con el objetivo de aportar al armado de políticas públicas efectivas.

Cecilia Espinosa
Cecilia Espinosa

Temas en esta nota: