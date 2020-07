Apoyo acreedor a la oferta argentina

"La oferta de canje de deuda presentada por la Argentina es lo suficientemente buena para aceptarla. Los acreedores que insisten en obtener mejores condiciones de pago no están leyendo la realidad de la situación del país", dijo el titular del fondo Greylock Capital Management, Hans Humes. Además, Humes apuntó contra otros acreedores y les dijo que "lo que están haciendo puede generar un default duro y largo” y que Blackrock, el más influyente de los fondos que integran el grupo Ad Hoc Bondholder Group, “les mintió a los acreedores al asegurarles que iba a lograr una mejora en la propuesta".

“Creo que no están leyendo la realidad de la situación argentina. Podríamos haber obtenido alguna concesión en el lenguaje legal y en las comisiones de los asesores, pero no en el valor presente neto (VPN) por bono al que la Argentina ya le dijo que no muchas veces”, explicó Humes. “No creo que estén evaluando correctamente que lo que están haciendo puede generar un default duro y largo”, agregó.

Por otro lado, el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, emitió un comunicado en el que sostuvo que "desea contribuir a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración", aunque volvió a aclarar que "la oferta presentada el pasado 6 de julio representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener". La cartera alentó "a la comunidad de acreedores a aceptar a oferta, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente la Argentina”.

El ministro Guzmán agregó que "fue muy importante el respaldo de los gobernadores de las provincias a la propuesta de reestructuración de deuda que presentamos. Es una muestra más de que estamos unidos y unidas para sacar adelante a la Argentina".