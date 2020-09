Morales descontó salarios a agentes de Salud que debieron aislarse 

El sector de los trabajadores estatales de Jujuy advirtió que es posible que haya protestas ante la decisión del gobierno de Gerardo Morales de hacer descuentos en los salarios de los profesionales de la salud que debieron guardar aislamiento por haberse contagiado con el coronavirus, o por aislarse al haber sido contactos estrechos de personas contagiadas y, por lo tanto, ser pacientes sospechosos de tener el virus.

Por otro lado, desde el Colegio de Enfermeros de Jujuy se acudió por cuarta vez al presidente Alberto Fernández “para clamarle su directa intervención en la conducción de la salud pública” de la provincia “porque muchos de los argentinos que residimos en este lugar nos estamos muriendo por la total falta de asistencia”.



La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) emitió este jueves un comunicado de prensa, en el cual se afirma que el descuento se realiza incluso “sobre los $5000 pesos del bono estímulo” que se otorgó a los trabajadores.

El gremio acusó al gobierno provincial de practicar un doble discurso y practicar un “absoluto desprecio por los trabajadores de la salud y los derechos que los asisten”, pues entendió que la afrenta es justamente en contra de quienes “se encuentran exponiendo su salud y arriesgando su vida para enfrentar la pandemia”.

La APUAP advirtió sobre la posibilidad de iniciar medidas de protesta en caso de que continúen los descuentos y no se reintegre lo ya quitado a los sueldos de la totalidad de los trabajadores de la administración pública que desde “hace 1 año no reciben recomposición salarial alguna a pesar de las ayudas que el Gobierno provincial recibió en el marco de la emergencia sanitaria”, que afirmó, llegan a los 2.500 millones de pesos. A ello sumó, que pese a haber solicitado audiencias en dos ocasiones a las autoridades de la provincia, no hubo respuesta alguna.

“El Gobierno de Jujuy se encuentra acéfalo”

Por su parte, la titular del Colegio de Enfermeros de Jujuy, Celina del Rosario Castellón, solicitó al presidente Alberto Fernández la intervención de la Salud Pública ante las consecuencias que se vienen arrastrando en esa provincia. Acusó al gobierno de Morales de haber “dilapidado los recursos que debía destinar a la salud”. “Hoy cuando el barco se hunde, el gobernador, el vicegobernador y los vicepresidentes de la Legislatura que se encuentran en el orden sucesorio tomaron todos juntos licencia por un sugestivo e inconcebible contagio, dejando a la provincia en manos de la Covid-19 y de la providencia”, agregó.

Castellón acusó a los legisladores jujeños de mantener un “patético silencio” a cambio de “privilegios personales” conferidos por sus cargos. “Señor Presidente: el gobierno de Jujuy se encuentra acéfalo”, sostuvo la titular de la entidad colegiada.

En la descripción de la situación que atraviesa la provincia apuntó a la situación de la Policía. Pues dijo que es una de las principales afectadas y es notoria “su total ausencia en las calles y rutas de Jujuy, lo cual alienta a la circulación descontrolada” de las personas, y con ellas del coronavirus, y también la instalación de la inseguridad. “Lo que se vislumbra de modo inminente es la total anarquía”, dijo.

Indicó que más de la mitad del personal de la Salud se encuentra “fuera de servicio, sea por contagio o por cuarentena”, además de denunciar precarización laboral, pues sostuvo que cerca de 300 agentes ingresaron con contratos, es decir, precarizados. “Como si fuera poco, echaron mano a estudiantes de enfermería con falsas promesas de un empleo futuro, arriesgando con su inexperiencia la salud y la vida de los que caen en sus manos”.

“Las morbosas imágenes que se muestran en los medios masivos de comunicación son consecuencia de las gravísimas desviaciones en las que incurrió el gobernador Morales. No pensará que la gente se muere en sus casas y sus familiares le tienen que cavar la tumba porque son rebeldes anti cuarentena. Por eso, la provincia no necesita una ayuda, porque aquí no hay gobierno que la administre, y porque cuando la hubo, la dilapidó. Lo que necesitamos desesperadamente es que el gobierno nacional se haga cargo de la salud pública provincial y que, con seriedad y sin mezquinos intereses políticos, investigue el por qué de tantas desgracias”, sostuvo Castellón. Al finalizar, recordó que el Estado Nacional y quienes lo conducen son responsables de colocar a los ciudadanos jujeños “en un pie de igualdad con los habitantes de CABA y del resto de la provincia de Buenos Aires”.