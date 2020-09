Higuaín empieza a despedirse de la Juventus

La Juventus comenará a negociar la salida del club del delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien no será utilizado por el entrenador del equipo de Turín, Andrea Pirlo.

El diario italiano Corriere dello Sport indicó este lunes que "el 'Pipita' está fuera del proyecto técnico de Pirlo", razón por la que "el club está intentando negociar la despedida un año antes". Ante esas circunstancias, los dirigentes del campeón italiano están estudiando alternativas para desprenderse del delantero de 32-

El plantel de la "Juve" volvió a entrenarse este lunes bajo las órdenes de Pirlo, nuevo director técnico de la "Vecchia Signora", quien reemplazó a Maurizio Sarri tras el fracaso del equipo en la Champions League.



Higuaín tiene contrato con Juventus hasta junio de 2021 y, en ese sentido, las negociaciones para llegar a la rescisión del vínculo continúan en el marco del actual mercado de pases.

El club turinés buscará la forma de que la operación no resulte una pérdida de capital que puede llegar a unos 18 millones de euros, destacó la prensa italiana. "Higuaín no volverá a River Plate y ya lo dejó en claro en estos días. No parece haber otros clubes dispuestos a invertir en Europa como en Estados Unidos", añadió la información.

Juventus intentará, por lo tanto, llegar a un punto de acuerdo con el "Pipita", lo que no parece fácil de alcanzar si se considera que el delantero argentino está dispuesto a todo menos a renunciar a los 7,5 millones de euros del salario que percibiría en la temporada próxima a comenzar.