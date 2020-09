Conmebol oficializó el regreso de la Copa Libertadores

Lejos de amedrentarse ante el avance del coronavirus en el continente, la Conmebol oficializó este miércoles el -ya adelantado- calendario completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la vez que el secretario general adjunto de la institución, el rosarino Gonzalo Belloso, explicó cómo será la "cuarentena deportiva" de los planteles que viajen para disputar como visitante en el mencionado certamen y la Sudamericana.

"Es una cuarentena deportiva. Viajan, concentran, juegan y se quedan todos juntos, no pueden salir a pasear o a hacer compras como lo suelen hacer, se tienen que quedar en el hotel", inició su relato el ex delantero en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?", por AM 550.

"Durante las copas habrá chequeos permanentes antes de subir al avión y un máximo de 72 horas de estadía en el destino al que viajan", continuó el dirigente, quien también agradeció a "todas las organizaciones por su colaboración y su esfuerzo". "Ayer (por el martes) Argentina y Paraguay aprobaron los protocolos, eran los únicos que faltaban, el 15 de septiembre comienza la Copa Libertadores", sentenció.



Mientras River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre se preparan para sus respectivas presentaciones en la Libertadores para el 17 de septiembre, la Conmebol oficializó las fechas de la fase de grupos, que se estirará hasta fines de octubre, desplazando la final del torneo a enero 2021. "Se trabajará para ver cómo se resuelve todo. Tenemos tres fechas, el 23, 24 y 30 de enero para jugar las definiciones de la Libertadores y la Sudamericana. Y por ahora, tenemos Córdoba y Río de Janeiro como sedes", adelantó Belloso.

El calendario de los equipos argentinos

Tigre

Fecha 3: 17/9 23hs. contra Guaraní, de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Fecha 4: 22/9 19.15hs contra Bolívar, de Bolivia, en Victoria.

Fecha 5: 1/10 21hs. contra Guaraní, de Paraguay, en Victoria.

Fecha 6: 21/10 21.30hs. contra Palmeiras, de Brasil, en San Pablo.

River

Fecha 3: 17/09 19hs. contra San Pablo, de Brasil, en el estadio Morumbí.

Fecha 4: 22/09 21.30hs. contra Binacional, de Perú, en el estadio Nacional de Lima.

Fecha 5: 30/09 21.30hs. contra San Pablo en el estadio Libertadores de América.

Fecha 6: 20/10 21.30hs. contra Liga de Quito, de Ecuador, en el estadio Libertadores de América.

Racing

Fecha 3: 17/09 17hs. contra Nacional, de Uruguay, en el Cilindro.

Fecha 4: 23/09 21.30hs. contra Alianza Lima, de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

Fecha 5: 30/09 19.15hs. contra Nacional, de Uruguay, en el estadio Parque Central de Montevideo.

Fecha 6: 21/10 19.15hs. contra Estudiantes de Mérida, de Venezuela, en el Cilindro.

Defensa y Justicia

Fecha 3: 17/09 19hs. contra Delfín, de Ecuador, en Florencio Varela.

Fecha 4: 23/09 19.15hs. contra Olimpia, de Paraguay, en Florencio Varela.

Fecha 5: 1/10 23hs. contra Delfín, de Ecuador, en el estadio Jocay de Manta.

Fecha 6: 20/10 19.15 contra Santos, de Brasil, en el estadio Vila Belmiro.

Boca

Fecha 3: 17/09 21hs. contra Libertad, de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Fecha 4: 24/09 21hs. contra Independiente Medellín, de Colombia, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Fecha 5: 29/09 21.30hs. contra Libertad, de Paraguay, en la Bombonera.

Fecha 6: 22/10 21.30 contra Caracas, de Venezuela, en la Bombonera.