Colegios católicos cobrarán intereses y aplicarán el derecho de admisión

El Consejo Provincial de Educación Católica del Arzobispado de Salta emitió un comunicado esta semana donde insta a los padres a pagar las cuotas que adeudan en sus establecimientos educativos desde el inicio de la pandemia. En el caso de no efectuar los pagos, cada institución cobrará intereses desde el 10 de septiembre. Y si el no se hicieran los pagos, desde el 1 de octubre no admitirán a los estudiantes para el periodo lectivo 2021.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados de Salta (SADOP) respaldó la acción y difundió una carta abierta de “concientización” hacia los padres.

El presidente del Consejo Provincial de la Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, manifestó que “en realidad” el comunicado “quiere reconocer plenamente a los padres que con gran esfuerzo han estado pagando la cuota”. Aún cuando este pago se efectúa con retraso o las familias se acercaron a las instituciones para manifestar su intención de pago en forma futura. “A todos se los contuvo y se los valoró infinitamente”, señaló.

Sin embargo, Suaina sí reclamó ante quienes “cortaron la cadena de pago en forma injustificada” generando un “daño importante”, lo que ocasionó altos niveles de morosidad. El COPRODEC aglutina a 91 instituciones privadas de las 150 que existen en la provincia. De ese número, 38 están en la Capital y 53 en el resto de las localidades. Según contó su presidente, se registran deudas que rondan entre el 45% y 50%.

“La puntualidad en el pago de los aranceles por servicios educativos brindados es el primordial medio económico que permite a nuestras instituciones continuar brindando dicho servicio”, se lee en el comunicado del Consejo. En esa línea, sostuvieron que tras la declaración de pandemia tuvieron que optar por “diversas y nuevas modalidades” para continuar abonando el sueldo a los docentes, como la toma de créditos bancarios o la inscripción en el Programa de Asistencia, Trabajo y Producción (ATP).

Sin embargo, los niveles de deuda no mermaron y dispusieron que desde el 10 de septiembre “se cobrarán intereses por las cuotas escolares vencidas hasta la fecha”. Y en el caso de que aún no se haya pagado la totalidad de la deuda más los intereses hasta el 1 de octubre o no lleguen “a un acuerdo de pago” con la institución educativa, se ejercerá “legítimamente el derecho de no admisión para el período lectivo 2021 y posteriores, en el plazo y forma establecidos en la ley provincial 7934”, indicó el comunicado. “Nosotros cumplimos con la normativa”, subrayó Suaina ante Salta/12.

En la legislación que reglamenta el derecho de admisión en los institutos educativos públicos de gestión privada de la provincia, se establece en su artículo 4 que “la negativa de rematriculación” a los estudiantes “deberá ser notificada por medios fehacientes antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido”.

Por su parte, la abogada e integrante de la Asociación de Usuarios y consumidores unidos (UCU) de Salta, Ivana Crescini, aclaró que a nivel nacional aún no existe una resolución específica que trate la situación de los colegios privados en este contexto pandémico.

Pero en relación a la ley 7934 consideró que su aplicación “es discutible”. “Está el derecho a la educación de los chicos, pero estamos hablando de entidades privadas. Y en principio el derecho a la educación está por encima de todo”, aseguró. Desde la UCU Salta sostienen que no se puede dejar sin ciclo lectivo a los estudiantes “porque si estos casos se reiteran, no va a haber matrícula en los públicos tampoco” por la posible migración que llegara a ocurrir.

En cuanto a cobrar intereses en las cuotas, dijo que no se deben ser abonados por las familias puesto que se dan en “una situación extraordinaria a toda la comunidad” (por la pandemia). La abogada señaló que “no se puede volcar” las pérdidas de las empresas privadas al consumidor, quien termina siendo “la parte débil” de ese contrato. En ese sentido, afirmó que “los intereses no corresponden" y "se tendría que buscar otra solución", dijo a Salta/12.

Para el representante de la COPROTEC, el no cobro de intereses en las cuotas anteriores generó los altos niveles de morosidad porque las familias se “encolumnaron a no pagar las cuotas”. “Los hemos acompañado, pero no calculamos que iba a haber especulaciones con los pagos”, advirtió.



“La falta de consideración de los padres que contestan de esta manera (no pagando las cuotas) nos llevó a darnos cuenta que a nosotros nadie nos perdona los intereses”, señaló.

Suaina contó que tras no recibir el pago de las cuotas, muchas instituciones tomaron créditos bancarios que deben ser abonados a partir de septiembre. Agregó también que desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los “intimaron al pago de las deudas contraídas con intereses”, pero que los salarios docentes fueron pagaados todos los meses.



Una madre del Colegio Madre Teresa de Calcuta Salta, quien prefirió no dar su nombre, contó que aún no fue notificada de las disposiciones del COPRODEC y que adeudaba dos cuotas que esperaba pagar este mes.

En su caso, el incumplimiento se debió a que tanto ella como su pareja, que trabajan en el sector comercial, debían pagar "otras cuentas, quedando el colegio al final" lo que imposibilitaba reunir la totalidad de las cuotas de $3500 por mes.

Desde Sadop se acompaña

En tanto, el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Víctor Gómez, afirmó que lo comunicado por el COPRODEC fue como consecuencia de “una situación límite a la cual llegaron las instituciones educativas”. “Se ven en la necesidad de hacer este tipo de llamado a los padres” tras el incumplimiento en los pagos, subrayó.

Gómez contó que desde el Sindicato sacaron una carta abierta dirigida a los padres “pidiendo que se solidaricen y traten de abonar las cuotas como corresponde”. En esa línea, dijo que existen docentes privados que “la están pasando mal porque no cobran en tiempo y forma”. En Salta existen alrededor de 7000 docentes abocados a la educación privada.

En la nota difundida se lee: “te pedimos encarecidamente que, si está en tus posibilidades, el continuar efectuando el pago de las cuotas; lo hagas sin dudarlo un momento. De lo contrario acercate a dialogar a los establecimientos para plantear las diferentes situaciones particulares y acordar formas de pagos”.

Gómez expresó que los docentes no dejaron de trabajar durante la pandemia aún “con limitaciones y carencias tecnológicas”. “Nos parece justo que el docente cobre su salario en tiempo y forma porque su hijo está recibiendo educación”, manifestó.

Aseguró que todos los establecimientos privados están atravesando una situación crítica “desde el punto vista económico y financiero”. Lo que provocó que los docentes tengan retrasos en los pagos o los mismos se realicen en cuotas.