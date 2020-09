Histórico: Brasil iguala el pago a sus futbolistas de selección

El fútbol brasileño tomó una decisión histórica, que deja a las claras el crecimiento de la disciplina en la rama femenina: por decisión de la Confederación Brasileña Fútbol (CBF), los viáticos y las dietas de los y las futbolistas que sean citados para la selección brasileña serán iguales, de acuerdo a lo que anunció el presidente de la entidad, Rogerio Caboclo. De esa manera, nombres como Marta, Cristiane o Formiga ganarán lo mismo en la selección que Neymar, Alisson o Philippe Coutinho.

"No hay más diferencias de género, la CBF trata a hombres y mujeres por igual", aseguró Caboclo, en rueda de prensa. "Desde marzo pasado, la CBF igualó el valor de las dietas y ahora las mujeres ganan lo mismo que los hombres durante la convocatoria y por el periodo que están con el seleccionado", añadió el dirigente, según lo consignó el periódico Globo Esporte.

Asimismo, la CBF confirmó que los premios en caso de una buena campaña en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (postergado para 2021 por la pandemia de coronavirus) también serán los mismos, mientras que en el próximo mundial de cada disciplina, la retribución será proporcional a los valores que reciba por parte de la FIFA. El anunció se produjo durante la presentación de Aline Pellegrino y Duda Luizelli como las nuevas coordinadoras del fútbol femenino de la CBF.

Pellegrino, ex defensora del seleccionado asumirá un nuevo cargo, el de coordinadora de competiciones femeninas de la entidad, con la misión de supervisar y desarrollar los torneos de fútbol femenino en todo Brasil.

La entrenadora de Brasil, la sueca Pia Sundhage, divulgó la lista de 24 convocadas que se concentrarán en Río de Janeiro por nueve días, entre el 14 y el 22 de septiembre, para comenzar a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio.