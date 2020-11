El Senado aprobó la Ley de Quiebras

El Senado aprobó ayer, con 41 votos a favor y 29 en contra, el proyecto de Ley de Quiebras impulsado por el oficialismo. La iniciativa que suspende hasta el 30 de junio de 2021 el cómputo de plazos en procesos de concursos y quiebras deberá regresar a Diputados, tras ser modificada en su paso por la Cámara alta.

La sesión, que se desarrollo en un clima tranquilo, también marcó el regreso de la totalidad de bloque de Juntos por el Cambio al debate virtual en el recinto, que incluso se animó a acompañar el oficialismo de algunos de los otros proyectos que se trataron en la jornada.

Los cambios que recibió la Ley de Quiebras principalmente son para definir el alcance de los beneficios para las empresas en esta situación. En la comisión de Legislación General se trabajó para que esta ley sólo incluya a las empresas que hayan hecho la presentación de quiebra antes del comienzo de la pandemia. También quedarán fuera del alcance quienes hayan hecho transacciones en el exterior y se amplió el período de emergencia hasta junio de 2021. Ahora quedará en manos de los diputados definir si aceptan estos cambios o insisten con la media sanción que dieron el 31 de julio.

"Esta iniciativa establece la suspensión de todos los plazos de concursos preventivos y otorga la facultad al juez para la readecuación de los cronogramas de los concursos que ya se encuentren en trámite", explicó la titular de la comisión de Legislación General, Ana Almirón, en su rol de miembro informante. En el mismo sentido, agregó: "muchas de las empresas venían de crisis económicas con anterioridad, pero lo que busca la norma es morigerar los efectos de la pandemia".

El titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), lo entendió de otra manera: "No sirve al mundo que queremos proteger. Las pymes significan en Argentina 11 millones de puestos de trabajo. ¿Qué culpa tienen las pymes de los errores económicos?". El formoseño también aprovechó su momento en el recinto para cuestionar al gobierno de Alberto Fernández. Habló también de la "no agenda" del Poder Ejecutivo. "Nosotros vemos que, en estos meses, la calidad institucional de oficialismo es arremeter, embestir: Poder Judicial, medios".

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe de la bancada oficialista, José Mayans. El senador criticó a la oposición que convoca a marchas en el marco de la pandemia. "El problema que tienen es que el pueblo argentino decidió cambiar de rumbo y la mayoría les dijo 'estas políticas públicas no van más'. No aceptan que han sido derrotados", argumentó. "No soportan la idea de que usted les haya ganado la elección", le dijo a la titular del cuerpo Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de algunos cruces propios del juego parlamentario, la sesión transcurrió en un clima tranquilo entre el oficialismo y la oposición. Julio Cobos (UCR) subrayó "el esfuerzo que han hecho los presidentes de bloque con temas de acuerdo y de consenso". "Da gusto transitar esta sesión", sumó. El acuerdo llegó el miércoles pasado luego de una reunión entre Naidenoff y CFK. Coincidieron en seguir trabajando de forma remota con dos senadores más por cada espacio. "Quiero felicitar la conducción y la forma en la que delegó la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), eso facilita las cosas", sumó para dejar en claro el buen clima que se vivió en esta sesión.

Con el camino allanado, los jefes de bloque se reunieron este miércoles en Labor Parlamentaria, algo que no sucedía desde diciembre en la Cámara alta. El clima también fue de consenso y acordaron el temario a tratar en esta sesión. Así, el Senado volvió a aprobar distintos proyectos por unanimidad sin intentos de judicializar la sesión por parte de la alianza opositora. Con el aval de los dos espacios votaron una incitativa para asegurar el acceso de los pacientes a los cuidados paliativos, el proyecto que regula la telesalud y una modificación en los derechos de los consumidores de telefonía móvil, entre otras.

A 48 horas del Día de la Lealtad, el bloque del Frente de Todos no dejó pasar la ocasión para recordar la fecha en la Cámara alta. El senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá consideró este día como "una gesta gloriosa del pueblo argentino". Fue "para conquistar los derechos sociales que en el mundo industrial ya había conquistado la mayoría de los países", recordó. Al reconocimiento también se sumó Naidenoff: “No es una fecha histórica solamente para el peronismo, es para la república, donde se ha gestado un partido político que ha marcado la historia de la Argentina".

Informe: Antonio Riccobene