Kicillof creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda

El gobierno bonaerense lanzó formalmente la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, la iniciativa que había sido anunciada días antes del desalojo en el predio de Guernica y que prevé la construcción de más de 33 mil viviendas en los próximos tres años.

Se creó además el Registro de Suelo Urbano, desde el que se deberá identificar suelo fiscal urbanizable, "susceptible de ser utilizado para el desarrollo de soluciones habitacionales".

La unidad había sido anunciada antes de que venciera el plazo para el desalojo del predio de Guernica durante una conferencia en la que el mandatario provincial dijo que "el Estado no se va a borrar" del problema del déficit habitacional. La respuesta "no va a hacer inmediata", aclaró e insistió en que "avanzar sobre la propiedad de otros no es la solución".



En el decreto 955 publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, el gobernador Axel Kicillof indicó que se recuerda que "la problemática vinculada al déficit urbano habitacional en el territorio de la provincia es de carácter estructural y en los últimos años se ha profundizado, volviéndose crítica”.



Por lo tanto, “el ordenamiento territorial, la producción de tierra urbana, la construcción de viviendas, el acceso al crédito y la tierra, requieren la respuesta de un Estado presente”.

En este sentido, el gobierno interpreta que “urge promover la generación de políticas públicas habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios, abordando integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional", añade.



Se subraya que, "a fin de poder dar respuesta a una problemática tan compleja, es necesario recomponer la presencia del Estado, volviéndose una necesidad imperante coordinar las actividades de todas las áreas con competencia en la materia, conformando la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda"

La unidad estará integrada por representantes de varios ministerios ad honorem. Estará bajo la coordinación de la ministra de Gobierno, Teresa García, o quien ella designe. Entre ellos, representantes de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, de Desarrollo de la Comunidad, de Hacienda y Finanzas, de Justicia y Derechos Humanos y de Jefatura de Gabinete de Ministros.



También serán parte de ese espacio el Instituto de la Vivienda, la Autoridad del Agua, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana.