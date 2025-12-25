Omitir para ir al contenido principal
De David Moreau

“MadS”: epidemia zombie en un plano secuencia

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Mads
Mads Mads (Sin Credito)

Anaconda

“Anaconda”, con Jack Black y Paul Rudd

Una película que funciona como síntoma de época

Por Ezequiel Boetti

Psicoanalisis redes sociales

Los oráculos freudianos

Cuando la divulgación del psicoanálisis se vuelve una mercancía más de la góndola

Por Magali Besson y Carla Gaido
AUBASA

Son más de 10 acciones sobre más de 900 kilómetros

“Apuntamos a las necesidades de los intendentes”

Lusi Caputo, Javier Milei

9 medidas económicas que signaron el año

De la sumisión a Trump al fin de las bandas: el derrotero 2025 de la dupla Milei-Caputo

Por Vardan Bleyan

A cuatro días de la intervención quirúrgica

La militancia acompaña a Cristina en el Otamendi

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone

Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"

Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores

Por Luciana Bertoia
Santillan

"Feliz Nochebuena de resurrección", dijo en un video

El papelón navideño de la diputada libertaria Juliana Santillán

Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias

Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei

CAPTURA PANTALLA javier milei

La motosierra navideña

Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”

Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas

En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes

Por Leandro Renou
Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

La Plata asesinato vecino

En La Plata

Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

La basura textil que llegó con Milei

De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano

Por Sol Fabi y Eva Rey
Sanatorio Trinidad Ramos Mejía

El lado negativo de los festejos

Una nena grave por una bala perdida, heridos por pirotecnia y accidentes: el saldo que dejó la Nochebuena

El chef sigue internado en Neuquén

La familia de Christian Petersen rompió el silencio

FOTO REDES SOCIALES racing agustin almendra

Necaxa pagara 2,5 millones de dólares por el pase del mediocampista

Almendra deja Racing y seguirá su carrera en México

Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito

Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz

Se mueven en el mercado de pases para armar el mejor plantel posible para el 2026

River apura y Boca espera: así viene el mercado de pases de los cinco grandes

FOTO REDES SOCIALES san lorenzo marcelo moretti

Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”