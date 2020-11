Comunidades de la ruta 53 siguen reclamando por viviendas

Los representantes de las dos comunidades del municipio de Embarcación decidieron cortar la ruta 53 el 27 de octubre, tres días después del temporal que azotó la zona y dejó a unas 40 familias de Misión Salim y 4 de Misión La Nueva Esperanza sin techo.

Cansado de pedir a los distintos gobiernos municipal y provincial viviendas dignas, o al menos elementos para levantar algo que no sean solo chapas, palos y lonas, Facundo Vázquez, cacique de Salim, le dijo a Salta/12 que esta vez no se van a mover hasta que no consigan lo que él viene “pidiendo de buena manera desde el 2007”.

El representante contó que solo pasó por la zona la coordinadora de Desarrollo Humano, Mónica Goicochea, pero obtuvieron unas “chapas de cartón y alguito más” para ayudar a 10 familias. Por eso, también enviaron una carta al gobernador Gustavo Sáenz el primero de noviembre, poniéndolo en conocimiento de lo que estaba sucediendo y pidiendo ayuda.

En la nota, describen cómo personal de Desarrollo Social de la provincia visitó la zona pero no se contactó con ellos, y que hasta esa fecha no habían recibido ningún tipo de respuestas por parte del Estado provincial.

“Nos asombra y duele ser dejados de lado en un momento tan crítico”, le expresaron al mandatario en su carta. Sin embargo, tampoco recibieron novedades en cuanto a alguna solución para resolver el problema de las viviendas, pero sí fueron notificados de que la comuna de Embarcación ya había elevado una denuncia penal por el corte de la ruta. Así lo confirmó a este medio el Comisario Inspector Marcos Antonio Posadas, de la Comisaría 43 de Padre Lozano.

El policía, indicó que Vázquez “y la gente de la comunidad, se negaron a recibir asistencia porque quieren casas con baño y que les solucionen los problemas de agua, pero todos tenemos problemas de agua acá en Embarcación”.

Por lo que hoy deberán concurrir a la Fiscalía Penal de Embarcación, a cargo de Gabriela Souto, en principio, según explicó el comisario, será una audiencia de mediación entre los referentes de la comunidad y funcionarios del municipio para intentar llegar a un acuerdo.

Facundo Vázquez dijo que no entendía bien para qué los citaban, pero que a la audiencia asistirían su hijo, Alejandro, junto a tres referentes más, Carlos Simplicio, Martina Vázquez y Mario Molina, este último de Misión La Esperanza. Aunque reiteró que van a seguir pidiendo por viviendas dignas “creo que tenemos derecho, porque sino esto nos pasa cada vez que llueve”.

El cacique de Carboncito y presidente de la organización La Nueva Integridad de los Pueblos Originarios, Ceferino Vallejos, contó que están apoyando su pedido y que estuvieron acompañando en el corte de ruta.

“Nadie les dio una mano, quedaron desamparados y en la intemperie”, sostuvo Vallejos, quien confirmó que esas comunidades vienen pidiendo viviendas desde hace años. A su vez comentó que por el tipo de trabajo irregular y estacionario que tienen “no pueden hacerse sus casas porque no les alcanza para comprar materiales".

Por último, fue el presidente de la organización que nuclea a las comunidades de las rutas 34, 53 y 81 en la que se inscriben cuatro etnias (Wichi, Guaraní, Toba y Weenhayek), quien detalló que de las 85 familias que viven en Salim, por lo menos unas 40 habían quedado sin techo, y que a ellas se sumaban unas 4 de Misión La Esperanza, a quienes también se les había quemado la bomba que provee de agua en la tormenta.

Impiden circular a las comunidades

Por otro lado, miembros de Misión Salim II, se manifestaron frente al puesto policíal de Padre Lozano denunciando que no los dejan viajar a Salta.

Leonardo Simplicio, cacique de esa comunidad, indicó que ya tenían todos los permisos para viajar, pero sin embargo los detuvieron en la entrada de Embarcación y los obligaron a retornar el pasado domingo por la noche.

Simplició aseguró que “pareciera como que ellos no están informados del tema, no nos dejan circular a la ciudad de Salta. Les dije que el Gobierno anunció que se puede circular pero el comisario nos dijo que aquí mandan ellos”.

Pero también reclamó que no les informan fehacientemente qué es lo que necesitan para viajar, “tenemos el permiso como corresponde, estamos pidiendo que nos expliquen porque no nos dejan circular; si nos dicen qué falta, bueno no hay problema”. El cacique detalló que eran 16 personas que se querían trasladar en cuatro remises a la ciudad de Salta a realizar trámites y visitar familiares.

Sin embargo, según dijo el comisario Marcos Antonio Posadas, ya le habían explicado a Simplicio que no podían viajar con toda la familia “al menos sin reservas turísticas o un turno en el médico” y que faltaban documentos de los niños. Pero también que el transporte que estaban utilizando “no tenía autorizaciones para hacer esos viajes”. Algo que el referente de la comunidad negó, “lo único que nos dijo es que teníamos que tener todos los papeles de los niños”, y aseguró que seguirán dialogando para conseguir los permisos.

Leonardo Simplicio duda que la negativa para viajar tenga que ver con los reclamos que vienen realizando sus comunidades en la zona.