Compra millonaria del catálogo completo de Bob Dylan

Universal Music anunció la compra del catálogo completo de canciones de Bob Dylan, hasta el momento en manos de su principal competidor, Sony/ATV Music Publishing. Según informa The New York Times, la compra se habría llevado a cabo por un monto que ronda los 300 millones de dólares y –aunque la cifra no se ha confirmado oficialmente– podría ser una de las más elevadas de la historia. El catálogo incluye unas 600 canciones, desde sus primeros éxitos como “Blowin´ in the wind” hasta temas de producción más reciente como “Rough and Rowdy Ways”. En sesenta años de trayectoria aparecen clásicos como “Like a rolling stone”, “Knockin´on heaven´s door”, “Mr. Tambourine Man” y “Lay, lady, lay”, muchos de ellos versionados por destacados intérpretes como The Rolling Stones y Guns `n´ Roses, entre otros.