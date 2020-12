María Eugenia Vidal prepara un libro sobre su paso por la gobernación bonaerense

La ex gobernadora María Eugenia Vidal está trabajando en un libro en el que hablará de lo que fue su paso por la gobernación bonaerense, las dificultades que enfrentó, el testimonio sobre lo que vivó en esos años y más de una autocrítica. "Lo que aprendí" o "Una mirada distinta" son los títulos tentativos del libro, que publicará Random House.

Si bien por ahora Vidal no da señales de qué hará en 2021 --pese a la presión para que vuelva a ser candidata en la provincia de Buenos Aires--, el libro indica que no tiene pensado abandonar su carrera política. Es probable que su lanzamiento pueda coincidir con su regreso a hablar en público, algo que no hace desde que dejó su mandato (una diferencia central con Mauricio Macri). En su entorno, señalan que no volvería a la esfera pública hasta, al menos, abril de 2021.



En el libro, según comentó a sus allegados Vidal, dará explicaciones sobre este silencio: "Había que dejar un primer año de gestión para que revelaran su impronta. No me sentía cómoda diciéndole a un gobierno recién elegido lo que tenía que hacer. Sentí que tenía que parar con la exposición pública, después de veinte años de estar en lugares incómodos. La decisión de la gente de no elegirme me dio la oportunidad de reconstruir mi vida personal y familia", les aseguró.

En el libro, hará una defensa de la moderación que también plantea Horacio Rodríguez Larreta: "Cuando construís una mirada demonizadora del otro podés ganar las elecciones, pero después no podés gobernar. Es necesario construir consensos, con reglas básicas de respeto".