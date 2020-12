Copa Maradona: Boca lo dio vuelta y festejó frente a Independiente

Boca Juniors rompió una "mini racha" negativa esta noche en Avellaneda en apenas 8 minutos, los últimos del partido que le ganó a Independiente por 2 a 1 luego de ir perdiendo en el primer tiempo, cuando su rival hasta malogró un tiro penal, luego de presentar el técnico Miguel Ángel Russo un equipo alternativo a raíz del crucial compromiso del próximo miércoles ante Racing Club por cuartos de la Libertadores.



Sin embargo ese conjunto con varios juveniles y eventuales suplentes, entre los que se contó Julio Buffarini, que se irá a mitad del año próximo por no haber renovado su contrato, fue "emparchado" con un par de titulares como los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa sobre el final y ambos terminaron siendo claves para la remontada boquense.



Es que Villa fue quien le entregó el balón para el tanto de la victoria a su compatriota Cardona, que definió con un golazo desde afuera del área, luego de una muy buena maniobra personal por izquierda.



Iban 45 minutos de ese segundo período y ocho antes también se había "sacado la mufa" otro delantero muy cuestionado en los últimos tiempos como Franco Soldano, que con un golpe de cabeza tras un tiro de esquina doblegó por primera vez en la noche de Avellaneda la resistencia del arquero uruguayo exBoca, Sebastián Sosa.

Esas conquistas que también estuvieron matizadas por alguna inconsistencia defensiva de los locales, sobre todo en el juego aéreo, contrastaron sin embargo con lo mostrado por el "rojo" en buena parte del desarrollo anterior del encuentro, cuando su última línea parecía haber corregido muchos de los errores cometidos entresemana por Copa Sudamericana frente a Lanús.



La diferencia entre este último partido en que terminó cayendo 3-1 frente a los "granates" y el de hoy estuvo dado sustancialmente en el aporte de la defensa y en especial de uno de sus estandartes de Independiente como el zaguero central Alan Franco, de flojísimo desempeño ante Lanús, al punto de ser responsable directo del primer y tercer gol de los de Luis Zubeldía, pero que hoy fue figura durante tres cuartas partes del encuentro.



Y detrás suyo se encolumnaron Fabricio Bustos, tanto marcando el lateral derecho como proyectándose para enviar el centro del gol de cabeza de Silvio Romero a los 20 minutos del primer tiempo, así como Alexander Barboza.



Pero también el "rojo" contó con un juego más fluido en la mitad de la cancha a partir de Andrés Roa, el volante que ante Lanús apenas jugó los últimos seis minutos y hoy fue titular y manejó los destinos de su equipo en el primer tiempo sobre todo, aunque sobre el final el arquero visitante Agustín Rossi le contuviera un tiro penal. Además, sobre la derecha, el juvenil de 18 años Alan Velasco superaba de contínuo a Emmanuel Más.



Lo de Boca apareció como un equipo dinámico en el arranque, sobre todo por las promisorias actuaciones de dos chicos como Exequiel Zeballos desbordando por derecha y sobre todo Alan Varela, de 19 años, un "cinco" con ubicuidad, despliegue y buen remate pese a su juventud e inexperiencia en primera división.



Fue allí cuando surgió esta vez la firmeza defensiva del dueño de casa para "capear el temporal" hasta que pudo empezar a hacer pie en el partido, algo a lo que lo ayudó sensiblemente el mencionado gol de Romero, también de floja tarea ante Lanús.



A partir de allí y hasta el final de la etapa los dirigidos por Lucas Pusineri tomaron las riendas del partido y estuvieron muy cerca de "liquidarlo" anticipadamente con ese penal para el que estaba designado Romero pero se lo pidió Roa, y su remate fallido le iba a resultar fatal a su equipo.



Es que en la segunda parte ya el dominio de Independiente no fue tan ostensible como el manifestado en el tramo final de la primera, y eso perjudicó claramente las aspiraciones reivindicatorias de Independiente ante un Boca que llegó a Avellaneda por segunda vez en una semana, pero pensando no precisamente en el equipo de la camiseta roja sino en el de la celeste y blanca.



Es que Boca se jugará "el año" este miércoles, en la Bombonera, cuando reciba a Racing, con el que perdió 1 a 0 en la ida en el Cilindro, en pos de las semifinales de la Copa Libertadores, donde ya no tendrá margen alguno para el error.



Pero en el final Russo se la jugó con los mencionados ingresos de Cardona y Villa, pensando también en no seguir cediendo puntos en la competencia local después del empate inicial ante Arsenal en la Bombonera (1-1), y en un ratito no más dio vuelta la historia, mostrando con crudeza la diferencia de jerarquía existente en uno y otro plantel. Por algo Boca sigue en carrera en la Libertadores y el "Rey de Copas" ya está afuera de la Sudamericana.