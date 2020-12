Exigen la urgente sanción de una ley de vendedores ambulantes en Salta

El Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina Seccional Salta (SIVARA) elevó un petitorio al gobierno provincial, al municipal capitalino y a los ediles salteños, solicitando una ley regule la actividad.



Jorge Pampero, secretario general de SIVARA Regional Salta, dijo a Salta/12 que la situación de los vendedores ambulantes es alarmante tras la llegada de la pandemia. "Desde el primer día de confinamiento hemos dejado de vender en el centro por la noche por el miedo al virus", contó. Ante esa situación, señaló que fueron reiterados los pedidos que hicieron ante el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero para que regularicen la actividad.



En el petitorio señalaron que la crisis social del país y la provincia y "la agobiante inflación y desocupación hacen imposible que nuestras familias puedan llevar el sustento diario". Entre los principales pedidos, exigen la urgente sanción de una ley de vendedores ambulantes provincial. Pero también solicitaron la generación de puestos de trabajo, programas de capacitación e inserción laboral.

A la falta de regularización de su actividad, el sindicalista sumó la condena social que aún se sostiene por los prejuicios en torno a la venta ambulante. Señaló que aún son tratados como "delicuentes organizados" cuando "en realidad se trata de miles de trabajadores que buscan el sustento".

En ese sentido, cuestionó el señalamiento de la población y lo caracterizó como contradictorio, pues compran su mercadería, al tiempo que los acusan. Por eso, instó a que sea el Estado el que, siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), garantice la regulación de la actividad.

El gremialista afirmó que la formalidad laboral les posibilitaría también otorgar aportes al Estado. Y además, se daría el ingreso de trabajadores que son excluidos del sistema porque "nos dicen que somos viejos para trabajar, pero somos jóvenes para jubilarnos".

Además, indicó que evitarían la persecusión a los manteros por parte de la Policía de Salta. Precisamente, se cumplirá un año de las detenciones que se produjeron en las vísperas de la Nochebuena, de la mantera Claudia Liendro y su pareja, quienes pasaron Navidad en la Alcaidía de Salta.



"Estamos exigiendo que los concejales trabajen en nuestra legislación", dijo Pampero. Además, cuestionó que el gobierno de Sáenz "apoya al empresariado y no al obrero y a los sectores excluidos". Dijo que el gobernador les "prometió muchas cosas" cuando los trabajadores se sindicalizaron, pero "pasó su intendencia, ahora su gobernación y no hizo nada hasta el día de hoy".

En referencia a la intendenta Romero, dijo que le apena que "no se dé cuenta que si estamos en las calles es porque no se aplican políticas públicas que ella tendría que hacer". En retroceso, dijo que las gestiones anteriores tampoco hicieron algo porque no se invirtió en la generación de industrias en Salta.

Pampero dijo que esperan que sus hijos no sean manteros, sino que sean profesionales. Por eso, desde el SIVARA brindaron talleres de formación en oficios para los propios trabajadores como para su seno familiar. "Esperamos y queremos una respuesta a nuestra petitorio y no queremos que nos sigan mintiendo más", advirtió.

Sumaron al petitorio el reclamo de viviendas con un cupo especial para personas con discapacidad. También la implementación con cupos directos para el sector de los programas nacionales Acompañar y Potenciar Trabajo.

Desde el SIVARA aseguraron que se trabaja en la contención social, "pero el aumento de la desocupacion nos ha desbordado". Lamentaron que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fuera dado de baja, porque quedarán "sin asistencia miles de nuestras compañeras y compañeros que además no han podido ingresar al programa Potenciar".

"Toda esta exclusión mantiene a sus familias en la indigencia, colapsando comedores y merenderos", detallaron.