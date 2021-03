Oscar 2021: "Mank" al frente de la carrera

Se hicieron esperar, pero finalmente llegaron. Luego de las demoras a raíz de la pandemia, la actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas anunciaron este lunes por la mañana las nominaciones de las 23 categorías de la 93° edición de los premios Oscar, cuyos ganadores se conocerán durante una ceremonia híbrida –habrá una parte presencial y otra virtual, acorde a las restricciones sanitarias– pautada para el 25 de abril, dos meses después de su habitual fecha de entre mediados de febrero y principios de marzo. A la gran noche de la industria de Hollywood –que podrá verse por TNT– llegará como favorita Mank, de David Fincher, gracias a sus diez nominaciones, entre ellas Mejor Película, Dirección, Actor y Actriz de reparto. En un segundo escalón, todas con seis, quedaron Judas and the Black Messiah, de Shaka King; Nomadland, de Chloé Zhao; El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin; Minari, de Lee Isaac Chung; El padre, de Florian Zeller, y El sonido del metal, de Darius Marder. El agente topo, de Maite Alberdi, intentará darle el segundo Oscar a Chile luego del obtenido por Una mujer fantástica, compitiendo en este caso entre los documentales.



Los siete títulos más ternados y Hermosa venganza conforman el octeto seleccionado para Mejor Película, la categoría más importante de la noche. Aunque este año la atención recaerá en Dirección. Ocurra lo que ocurra dentro de 40 días, los Oscar 2021 ya son históricos, dado que nunca antes hubo dos mujeres compartiendo este rubro. Aunque a sus dirigentes les encante decir lo contrario, la Academia siempre fue una cuestión de hombres. Y de blancos. Apenas cinco directoras habían conseguido hacerse un lugar hasta esta mañana, y solo Kathryn Bigelow se llevó la estatuilla por Vivir al límite (2008). Cinco en 92 años: una cada 18 años. Los electores tomaron nota de la flagrante omisión de Greta Gerwig por Lady Bird en 2020, y ahora constituyeron un quinteto bien variado. A Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Hermosa venganza) se sumará esa sorpresa fuera de todos los cálculos que fue el danés Thomas Vinterberg (Another Round), un norteamericano hijo de inmigrantes chinos -Lee Isaac Chung por Minari- y otro estadounidense de pura cepa como David Fincher por Mank.

Este rubro será, además, un enfrentamiento entre novatos y veteranos. Al primer bando pertenecen Zhao, que hasta ahora tenía dos largos previos, y la también actriz Fennell, que con Hermosa venganza debutó en la realización. Chung, por su parte, irá por la consagración en su cuarta vez en la silla plegable. Enfrente tienen directores experimentados, aunque sin ningún Oscar en su haber. Allá por los ’90, Thomas Vinterberg fue uno de los impulsores del movimiento Dogma 95, pero recién ahora, a sus 51 años, debutará en la gala más importante de la industria por partida doble, ya que Another Round figura entre las cinco contendientes a la estatuilla a Mejor Película Internacional. Fincher, en cambio, sabe de qué se trata el Oscar, dado que ya había sido nominado por La red social y El curioso caso de Benjamin Button. ¿La tercera la vencida?



Como suele ocurrir, casi todos los nominados en la categoría más importante aparecen entre los diez de Guion Original y Guion Adaptado. De hecho, la primera es un recorte de Mejor Película, con Judas and the Black Messiah, Minari, Hermosa venganza, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago, mientras que en la segunda están El padre y Nomadland junto a Una noche en Miami, Tigre blanco y Borat Subsequent Moviefilm, en lo que es la nominación más relevante de la ganadora del Globo de Oro a Mejor Película en la subcategoría Comedia. Paradójicamente, la única ternada en el apartado principal que no está en guion es Mank, cuyo personal central es ni más ni menos que Herman Mankiewicz, co-guionista de El ciudadano.

No hubo grandes sorpresas en los rubros interpretativos, con por lo menos una de las cuatro categorías ya abrochadas de antemano. Se trata de Actor protagónico, en la que Riz Ahmed (El sonido del metal), Anthony Hopkins (El padre), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari) aplaudirán a Chadwick Boseman, quien ganará una estatuilla por La madre del blues. Difícilmente la Academia se pierda el hit comercial que significaría un premio póstumo (Boseman falleció en agosto del año pasado a raíz de un cáncer) a un actor negro, de enorme popularidad entre los jóvenes (fue Pantera Negra en el universo Marvel) y de abierta militancia en vida por los derechos de los afroamericanos. Y hablando de afroamericanos… los electores votaron Reparto con el manual de la diversidad en la mano, e incluyeron a tres actores de color entre los cinco: Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) y Leslie Odom Jr. (Una noche en Miami) contra los caucásicos Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago) y el extraordinario Paul Raci por la igualmente extraordinaria El sonido del metal.

Frances McDormand en Nomadland

El rubro Actriz Protagónica es igual al del Globo de Oro, con Frances McDormand (Nomadland), Viola Davis (La madre del blues), Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer), Carey Mulligan (Hermosa venganza) y Andra Day (The United States vs. Billie Holiday). Si bien el Globo fue para la última, parece difícil que pueda repetir aquí, dado que es la única de ellas que no fue ni siquiera nominada para el premio de los Sindicato de los actores. Hasta ahora McDormand tiene eficacia perfecta en este apartado, con dos estatuillas en igual cantidad de nominaciones previas por Fargo y Tres anuncios para un crimen. No es descabellado que continúe de racha. Eficacia perfecta tiene Olivia Colman, una de las pocas que, como McDormand, debutó con triunfo gracias a su trabajo en La favorita (2019). Ahora irá por una segunda estatuilla por El padre, en este caso de Reparto, para lo cual deberá imponerse a Maria Bakalova (Borat), Glenn Close (Hillbilly, una elegía rural), Amanda Seyfried (Mank) y Youn Yuh-jung (Minari).