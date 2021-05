La fiscal penal de Derechos Humanos de Salta, Verónica Simesen de Bielke, denunció por violencia de género al diputado nacional Martín Grande (Pro), luego de que el legislador se refiriera a ella como “atorranta” durante una entrevista radial. En la misma comunicación, el diputado también calificó a la fiscal como “ineficiente” e “incapaz”. Poco después, cuando en la provincia comenzaron a arreciar los repudios de instituciones y funcionarios por sus declaraciones, Grande ensayó una disculpa a través de su cuenta de Twitter: “Hoy en una entrevista radial traté a la fiscal Simensen De Bielke de atorranta "«atorrante» es un americanismo que significa 'vago', 'holgazán', 'desvergonzado'" no fue la palabra más adecuada, pido disculpas públicas a la Fiscal”.

La presentación de Simesen, a la que tuvo acceso este diario, señaló que el episodio “encuadra sin lugar a dudas” en la modalidad de violencia mediática contra las mujeres, prevista en la ley 26.485, que pena “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

“Además de desempeñarse como Diputado Nacional, el Sr. Grande también se desempeña como comunicador social, a través de su programa de radio, por lo que la violencia mediática ejercida sobre mi persona, resulta latente”, indica la denuncia.

Por ello, la fiscal solicitó a la Justicia que intime al diputado “a abstenerse de ejercer actos de violencia verbal y el cese de actos de intimidación” hacia ella, que “se le imponga la obligación de capacitación en relación a lo dispuesto por la Ley Nro 27.499”, es decir, la capacitación en género dispuesta por la ley Micaela para funcionarios públicos. Simesen también requirió que Grande se abstenga de “publicar, difundir y/o vitalizar información, imágenes, expresiones descalificares y todo tipo de contenido que afecte” su integridad, dignidad, buen nombre y honor, y que suprima “información, imágenes, expresiones descalificares y contenido” agraviante hacia ella que haya compartido por redes sociales.

“No hay disculpas publicas, esto pasó el límite”, evaluó en diálogo con este diario la fiscal Simesen, quien añadió que más allá de la denuncia por violencia de género, que tramita desde esta mañana en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nro 1, “es importante que sea repudiado lo que hizo Grande”. “No es la primera vez que el diputado hace algo así. Él suele referirse así a las mujeres en general, pueden dar fe de eso las mujeres que han trabajado con él en su radio”, señaló, en referencia a la FM 89.9 “Radio Profesional”, propiedad del legislador, que todavía se hace tiempo para despuntar el vicio periodístico en el informativo de primera mañana.

En la presentación, la fiscal Simesen advirtió que no fue la primera vez que el diputado se refirió en esos términos a su desempeño profesional. En diciembre del año pasado, la había calificado como “material de descarte” por su actuación en otra causa.

Las declaraciones de Grande fueron repudiadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, que señaló que el diputado “no solo falta a la ética y demuestra su falta de formación en Derechos Humanos, de las Mujeres y en Perspectiva de Género, sino que -a pesar de ser legislador-, desconoce la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (26.485)”. “Manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que un legislador que representa en el Congreso Nacional a nuestra Provincia, severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país; y con aspiraciones de integrar la Legislatura provincial, siga sin capacitarse y pretenda mantenerse por ese camino”, observó el Comité, que añadió que Grande “además, es candidato a senador provincial, cuerpo que cuenta hoy con una sola Senadora, sobre 23 legisladores en total de la Cámara Alta”.



Por su parte, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la filial local del Inadi consideraron que las declaraciones de Grande “sobre el desempeño en sus funciones de la fiscala” constituyeron “violencia de género simbólica” y “violencia de género de tipo política”, por lo que los repudiaron en un comunicado.

El episodio que generó la denuncia

“Esa fiscal, a pesar de que yo tengo libertad de opinión, cuando yo hablé del tema Huergo, me llevó a declarar”, protestó durante una entrevista radial el diputado el martes de esta semana, en referencia a una investigación por una denuncia de corrupción en la que Simesen lo convocó a brindar declaración en 2020, luego de que él asegurara que el principal imputado era “el salame de un sanguchote”. “Es una absoluta ineficiente funcionaria(…)…es una verdadera incapaz (…) vamos viejo, haceme el favor, no pongas de ejemplo a esta fiscal, que me parece a mí, una atorranta, mirá”, dijo el diputado.

En la denuncia contra Grande, la fiscal observó, sin embargo, que “en su acepción corriente y diaria el término ‘atorranta', es utilizado para referirse a la ‘mujer como una ramera, prostituta que tiene sexo por dinero’". “Tales expresiones vertidas por el Sr. Grande fueron efectuadas sin lugar a dudas en el sentido corriente del término y no como en su ‘pretendida’ disculpa en la red social Twitter en la acepción lunfarda del término. Claramente existe una permanente situación de violencia mediática hacia mi persona en relación a la función que desempeño como Magistrada del Ministerio Publico Fiscal.”

Grande llegó a la política de la mano del ex diputado Alfredo Olmedo, bajo cuya ala se presentó en 2011 como candidato a intendente de la capital provincial y en 2019 como precandidato al mismo cargo, dos aventuras de las que salió perdiendo. Actualmente, está en campaña para convertirse en senador provincial, por la misma ciudad, por la alianza del Pro y el partido de Olmedo, Ahora Patria.