El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció que está en viaje un Airbus con destino a Moscú para traer un nuevo cargamento de Sputnik V. Es el primero de los dos vuelos de esta semana que, según precisó la ministra Carla Vizzotti, traerán 800.000 dosis 1 en el primer viaje y 100.000 dosis 1 y 400.000 dosis 2 en el segundo. El Ministerio de Salud distribuye desde este miércoles los 2.148.000 vacunas que llegaron el lunes, a lo que se sumarán más de un millón de dosis que vendrán de Moscú. Por dificultades en las autorizaciones, los vuelos de Albuquerque y México llegan en los primeros días de la semana que viene: el lunes a la mañana aterrizará en Ezeiza un avión con 900.000 dosis de Oxford/AstraZeneca con la parte activa producida en el país y terminadas en Albuquerque, Estados Unidos. Durante esa semana, la que se inicia el lunes 7, vendrán 1.200.000 dosis desde México.

La Argentina está vacunando a cerca de 300.000 personas por día, de manera que las dosis distribuidas este miércoles y las que vienen desde Moscú alcanzan para completar, como mínimo, la vacunación de los próximos diez días. Y el flujo de dosis continuará siendo más que intenso.

Tal como adelantó PáginaI12, se concretó la salida del Airbus en la madrugada de este miércoles. Ceriani, por twitter, señaló que “es la operación número 23 de este tipo, 11.772.490 dosis de Sputnik V transportadas sólo por Aerolíneas Argentinas”.





Vizzotti precisó que en el Airbus viene una cantidad muy importante: 800.000 dosis 1.

En su conferencia de prensa de este jueves, la ministra Vizzotti señaló que antes del fin de semana habrá otro vuelo en el que llegarán los dos componentes de la Sputnik: 100.000 dosis 1 y 400.000 dosis 2. Hay una controversia sobre el tema. En CABA dicen que se puede vacunar al mismo tiempo la dosis 1 y la dosis 2 para completar la vacunación de los que recibieron la Sputnik V, dosis 1, en marzo.

En Provincia de Buenos Aires, un funcionario razonó así: “si yo puedo vacunar 150.000 personas por día y me hacen darle dosis 2 a 20.000, me pierdo de vacunar a 20.000 con la dosis 1, es decir inmunizar a personas que hoy por hoy no tienen ninguna protección. Hay que seguir dando dosis 1”. El Ministerio de Salud de la Nación mediará en esta polémica, pero está claro que las dosis 2 de Sputnik que llegan deben aplicarse porque no se pueden usar como dosis 1.

Como ya señaló este diario, hay cargamentos de Oxford/AstraZeneca listos en México y Albuquerque. En ambos casos se trata de vacunas cuya sustancia activa se produjo en el laboratorio mAbxience de Garin, de Hugo Sigman. Vizzotti informó que el lunes a la mañana llegará un avión con 900.000 dosis que provienen de Albuquerque, Estados Unidos, donde todavía están en proceso cerca de 20 millones de dosis.

Respecto de las que se terminaron en el laboratorio Liomont de México, el ente regulador azteca, Cofepris, ya liberó partidas y falta el visto bueno de la Anmat. De allí vendrán 811.000 vacunas en un primer embarque y 400.000 en un segundo vuelo. Vizzotti remarcó que con todas esas vacunas, que llegarían en los primeros días de la semana que viene, se superarán los 20 millones de dosis ingresadas en la Argentina.

Respecto de la producción de Sputnik V en el país, el Instituto Gamaleya aprobó los controles de calidad de las muestras enviadas por el Laboratorio Richmond, de Marcelo Figueiras, que hizo una prueba de la terminación de las vacunas. Tal como ya adelantó este diario, si todo sigue normalmente, el lunes 7 vendrá el material para terminar en la Argentina 500.000 dosis 1 y 500.000 dosis 2. El proceso se completaría antes de fin de junio.

El flujo enorme de vacunas garantiza el plan de vacunación que tiene como punto central que a mediados de mes, en la semana que empieza el 14 de junio, se podrán empezar a vacunar las personas de 50 a 59 años sin enfermedades previas. Y es muy posible que al finalizar junio se haya alcanzado la vacunación del 40 por ciento de la población.