Luego de neutralizar el escándalo desatado tras la tergiversación de los dichos de su titular sobre la Argentina, el mecanismo Covax respaldó su relación con la Argentina. Informó que la decisión del Gobierno de optar por una de las vacunas ofrecidas a través de esa herramienta "no afectará el total del número de dosis que entregará en 2021" al país.



"Pese a estar interesada en la vacuna de Pfizer, la Argentina no podía cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad (del fabricante) para finalizar el proceso con Covax. Esta decisión no afectará el número total de dosis que Covax enviará a Argentina en 2021", confirmó.

El anuncio del mecanismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) retomó los términos que su titular, Santiago Cornejo, utilizó en un mail dirigido a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para referirse a la fake news que trascendió ayer sobre un supuesto rechazo de la Argentina a la vacuna elaborada por Pfizer.

En el texto, Covax destacó el "apoyo con firmeza" de la Argentina a ese mecanismo que procura una distribución equitativa de las dosis de vacunas en el mundo. El país lo integra como un "participante autofinanciado bajo el modelo optativo", con lo cual "puede elegir entre las diferentes vacunas candidatas que tiene el portafolio de Covax".



Por este motivo, prosiguió, para recibir las dosis elegidas debe primero "acordar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del productor específico", el mismo que las empresas desarrolladoras de las vacunas piden a los Estados para sellar una venta de inoculantes. Y como la Argentina “no podía cumplir” con esos términos, hizo la opción por el laboratorio con el que sí podía acordar.

Hasta el momento, el Covax envió casi 2 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca para el plan de vacunación en la Argentina. En total envió 77 millones de dosis a los 127 países que adhirieron al mecanismo.



El dispositivo de distribución de vacunas es impulsado por un conjunto de organizaciones como la OMS, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI), Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Su objetivo original para 2021 es asegurar la entrega equitativa de vacunas para el 20 por ciento de la población de los países participantes. Sin embargo, esa meta se complicó rápidamente y, ante la creciente presión internacional, las principales potencias se vieron forzadas a comprometer más financiación y donación de dosis.



Los países que integran el mecanismo están subdivididos en tres grupos: los que financian y donan; los que reciben pero se autofinancian (naciones de ingresos altos o medios altos); y 3) los que reciben y necesitan el financiamiento que genera Covax (los más vulnerables).

Hay 19 países en América Latina que participan, 14 de los cuales son autofinanciados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, la República Dominicana y Venezuela. Además, están los países financiados, que en la región son Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua.

A través de este mecanismo, la Argentina recibió hasta el momento 1.944.000 vacunas de AstraZeneca. Hasta la fecha, el país lleva 12.801.115 millones de dosis aplicadas, lo que arroja un total de 9.924.476 de personas con una dosis y 2.876.639 con dos dosis, según el Ministerio de Salud.



En la región, el primer país en recibir una entrega fue Colombia: 117 mil dosis de la biofarmacéutica Pfizer-BioNTech el 1 de marzo por medio de la iniciativa "Primera Ola", que cubrió a 18 países con Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú representando a América Latina.