El aislamiento que rige en el país ha generado mayores obstáculos a los habitantes del pequeño pueblo de Los Toldos, ubicado en el departamento Santa Victoria, en el límite con Bolivia, para comunicarse con el resto del país. Ocurre que para hacerlo deben salir por una ruta del país vecino hasta la ciudad de Bermejo, desde donde cruzan la frontera e ingresan nuevamente a Argentina por Aguas Blancas, en el departamento Orán.

Si bien el gobierno de Gustavo Sáenz anunció en julio del año pasado que había habilitado la ruta provincial 7 para que la población toldeña pudiera salir de ese pueblo sin necesidad de pasar por territorio boliviano, las condiciones de este camino no son buenas y hacen imposible su circulación, como vienen denunciando los lugareños desde hace tiempo.

Ahora el problema es que los contagios de covid-19 están incrementándose en Los Toldos y, al tener solamente un centro de salud para contener a los enfermos, se deben hacer las derivaciones de los casos más graves al Hospital San Vicente de Paul, de Orán, o directamente a Salta Capital.

Asi lo confirmó a Salta/12 el presidente de la Comisión de Vecinos Autoconvocados, Carlos Quiroga, al sostener que se solicitará la vacunación de al menos 1.500 habitantes toldeños para evitar que, en caso de enfermarse, puedan desarrollar la forma grave de la enfermedad.

Hasta ahora, según lo confirmó el diputado provincial de la zona, Francisco Acosta, los mayores de 60 años no han sido vacunados, como tampoco se vacunó a las personas consideradas en los grupos de riesgo que tienen entre 18 y 59 años, además de que quedan al menos unos 20 policías sin haber recibido la vacuna.

En total, se trata de casi 240 personas que no recibieron las vacunas, pese a que en el resto de la provincia se está convocando a vacunar a personas de 50 años o más sin enfermedades de base. La gerenta del Hospital de Orán, Gladys Laime, afirmó que en esta semana se prevé poder llegar hasta Los Toldos con el fin de analizar la situación y poder realizar los hisopados y llevar las vacunas que hagan falta para terminar el esquema de inmunización. Mientras, desde el pueblo se solicita como medida urgente recategorizar el centro de salud como hospital para contar con mayor cantidad de recurso humano.

Declaración jurada para una zona sin conectividad

Quiroga contó que también hay malestar por el hecho de que muchas personas que realizan actividades esenciales y deben salir y reingresar a Los Toldos tuvieron inconvenientes con la nueva declaración jurada que deben gestionar a través de Internet. “Muchos acá no tienen un correo electrónico, entonces no les llega el documento. Y además después hay que seguir completando y hay días enteros en los que no hay señal”, recordó el vecino.

Una de las propuestas de los habitantes es que se habilite un corredor sanitario que permita la movilización de cierta cantidad de personas para la salida de los Toldos e ingreso a la Argentina, con su respectivo regreso, con el fin de facilitar los trámites que deben realizar también en el territorio provincial. Pero hasta el momento no hay respuestas y quienes necesitar ir y venir desde el pueblo, deben presentar una PCR negativa para covid-19.

La derivación de sus familiares enfermos también genera un trauma, por lo que están temerosos de que la circulación del virus, que ya es comunitaria, pueda derivar en más contagios. Ante ello “decidimos no enviar a los niños a las escuelas hasta que no vacunen a todos”, señaló Quiroga.

“Hay 160 familias aisladas por ser contacto estrecho”, dijo por su parte el diputado Acosta, quien afirmó que ayer, en la reunión de legisladores con el ministro de Salud, Juan José Esteban, vía zoom, solicitó que el COE de la provincia autorice la suspensión de clases presenciales solicitada por el COE del municipio de Los Toldos. “Hasta el momento no hay ninguna respuesta”, afirmó el legislador.

En cuanto a la vacunación, aseguró que desde hace un mes y medio está elevada la nota solicitando que se complete el esquema lo más pronto que se pueda, dado que a la extensión del contagio se suma el aislamiento casi obligatorio de Los Toldos por la falta de caminos internos por Argentina, y la baja complejidad del servicio de salud.

Acosta sostuvo que al hacer los reclamos desde el Programa de Inmunización de la provincia se les indicó que las personas deben registrarse en la página Vacunate Salta. El problema es que en Los Toldos “el 30 por ciento de la población no tiene a mano ningún medio electrónico. Y no podemos andar pidiendo por favor que nos vacunen”, objetó el diputado.

Frente a los problemas que arrastra Los Toldos con o sin pandemia mediante, la provincia había abierto un camino interno por la ruta 7 desde Santa Victoria Oeste, en el departamento Santa Victoria. Pero durante el verano el camino quedó inhabilitado por las lluvias y los derrumbes, y hasta ahora los pobladores no tienen novedades de si volverá a ser reacondicionado.