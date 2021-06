Las organizaciones civiles de la comunidad LGBTIQ+ de Salta repudiaron la convocatoria para un proyecto piloto de autotest de VIH que dio a conocer el Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida del Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Desde el Programa señalaron que no entendían el malestar y que las especificidades en el llamado fueron dadas desde el gobierno nacional.

En la convocatoria se detalla que la campaña está dirigida a mayores de 18 años, que no hayan recibido tratamiento del VIH en los últimos tres meses y que sean "mujeres trans, mujeres cis trabajadoras sexuales y varones cis que tienen relaciones sexuales con otros hombres". El señalamiento hacia ese colectivo específico generó el repudio de las organizaciones, asegurando que esa especificidad hacia una de las poblaciones más vulneradas era estimagtizante.

La referente por Salta de Mujeres Trans Argentina (MTA), Luz Suica, aseguró que esos conceptos ya no se deben usar en las campañas vinculadas al VIH porque "hemos avanzado en la reivindicación de las orientaciones sexuales e identidades de género".

La convocatoria llegó a través de un grupo de WhatsApp que reúne a varias organizaciones LGBTIQ+ de Salta y donde se encuentran representantes del programa. Suica contó que al enterarse del llamado, se comunicaron con Laura Caporaletti, jefa del Programa, para explicarle que colocar esos conceptos en la campaña no hacía más que reforzar la estigmatización, ya que padecer VIH no tiene género y por lo tanto, cualquier persona puede transmitirlo.

La respuesta fue que los criterios colocados en la campaña venían decididos desde Nación. "Nos quedamos helados", dijo Suica ante el planteo de la jefa del Programa cuestionando que no percibió una intención de reflexión en la funcionaria.

Por su parte, Caporaletti dijo a Salta/12 que lo realizado se enmarca en un proyecto piloto del Ministerio de Salud de la Nación, que incluye a Salta, Córdoba y Neuquén, ya que serán las provincias que pondrán en eje la validación de los autotests con una cantidad limitadas de pruebas. "Me llama la atención la reacción de las organizaciones civiles porque en otras oportunidades se hicieron estudios para validar y se eligió a una población específica", expresó.

Aseguró que la intención no es ofender a ningún sector, pero reiteró que los criterios sobre a quién dirigir la campaña fueron dados por el gobierno nacional. Incluso indicó que bajo esa definición, las personas que "han sido discriminadas son las heterosexuales porque no están dentro de los criterios".

"Nación considera que son los más válidos para validar este test y es un criterio que no lo estamos haciendo público porque no lo sacamos en los diarios o en partes de prensa en la provincia", indicó. Precisó que fue exclusivamente enviado a las organizaciones civiles y "es llamativo que se sientan así" porque no se dio una difusión masiva.

Sin embargo, en un video institucional que dio a conocer la cartera que dirige Carla Vizotti sobre la prueba piloto, en ningún momento hace diferenciación entre las personas a las que se dirige.

Suica lamentó la situación y que aún se siga sosteniendo la difusión desde el gobierno provincial, ya que intentaron entablar el diálogo con la funcionaria. "Uno pensaba que estas cuestiones eran viejas", dijo y acto seguido, recordó que "muches compañeres han llegado al suicidio por tener la enfermedad y tener una orientación sexual" distinta a la impuesta por el binarismo varón/mujer.



La funcionaria salteña dijo que espera seguir trabajando junto a las organizaciones y que espera que el autotest de VIH que se está promoviendo tenga buenos resultados para que sea una herramienta más para la detección temprana. Quienes deseen realizar el autotest pueden dirigirse el miércoles 9 y viernes 11 de 8.30 a 10.30 en la calle Sarmiento 625 de la ciudad de Salta.



Reforzar el prejuicio

Para Aramis Escobar, de la Fundación Diversia Salta, lo visibilizado demuestra una comunicación irresponsable por parte del gobierno local porque "estamos tratando de dejar esos estigmas de lado y ellos refuerzan el prejuicio". "El mensaje es estigmatizante y viene desde hace décadas", subrayó.

En ese sentido, recordó que para 2014, el Observatorio para la Promoción de Derechos de la Diversidad formalizó una denuncia ante la Delegación Salta del INADI por hallar discriminatorio el formulario de Donación Voluntaria de Sangre del Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia de Salta.

Allí se realizaban las siguientes preguntas:

“En los últimos 12 meses, mantuvo relaciones sexuales de riesgo, entendiendo como tales aquellas con:

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Mujeres parejas sexuales de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”.

Escobar dijo que se luchó bastante para sacar esa pregunta fundamentada en el prejuicio, como para que ahora se vea que están "haciendo un test de VIH mostrando que tener relación con otra persona de tu mismo género" puede significar motivo de transmisión. Por eso, dijo que si se debe encarar una campaña, debe ser llamando a la población en general, sin importar la identidad de género y de lo que trabajen las personas, en referencia a las trabajadoras sexuales.

Según el Segundo Indice de Estigma y Discriminacion hacia las personas con VIH en la Argentina (2021), las personas con VIH todavía padecen la mirada social negativa y discriminatoria por su situación serológica. A ello se suman aquellas que sufren doble estigma, donde se contemplan las identidades, los comportamientos, las orientaciones y las prácticas sexuales.

En el informe se ahondó sobre ello y el resultado fueron altos porcentajes que señalaban a las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), las personas que ejercen trabajo sexual y personas que usan o consumen sustancias, como las principales transmisoras de la enfermedad.

De acuerdo al estudio se intentó comparar en todas las poblaciones analizadas, el estigma asociado con el VIH con el asociado a ser parte de una de las poblaciones clave estudiadas. El informe tuvo entre sus impulsores al Ministerio de Salud de la Nación y al INADI.

Denuncia al INADI

Tanto MTA como la Fundación Diversia se comunicaron con el delegado por Salta del INADI, Gustavo Farquharson, planteando el problema. El funcionario nacional se comunicó con Caporaletti y relató que la funcionaria se ofuscó por la consulta que le estaba realizando ya que "no entendía cuál era el motivo de la queja que habíamos recibido" en la delegación.

Farquharson dijo que buscaban evitar la situación de denuncia planteando otras soluciones, como modificar el flyer de convocatoria. Pero como en este caso no hubo una acción en tal sentido, las organizaciones dijeron que harían la denuncia ante el INADI para que "esta situación no sea más reproducible", aseguró Suica.

El delegado del INADI destacó la importancia de la difusión de la campaña de VIH pero "entendemos que si un sector de la sociedad se siente discriminado", es preciso actuar sobre ello. Por lo tanto, esperarán la presentación formal para evaluar la situación. Indicó que se "podría entender que de acuerdo a las expresiones (puestas en el flyer) habría indicios discriminatorios" por cómo está dirigida la campaña.

Además, dijo que si la convocatoria tenía la necesidad de ser dirigida a un sector en particular, tendría que estudiarse la forma de comunicar para evitar la discriminación, sobre todo, a los colectivos históricamente vulnerados. Farquharson dijo que en caso de que se compruebe que es un acto discriminatorio se determinará la recomendación al respecto, vinculada a cómo se tendría que hacer la difusión.